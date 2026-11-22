Boca Juniors celebra su decimonoveno título internacional y supera a River Plate como el club con más trofeos del continente, con miras a la Recopa Sudamericana.

Boca Juniors reafirmó su hegemonía en el fútbol sudamericano al alzarse con la Copa Sudamericana, logrando su decimonoveno título internacional. Con esta victoria histórica, el club de la ciudad de Avellaneda superó oficialmente a River Plate, consolidándose como el máximo campeón continental de la región. La consagración fue celebrada ampliamente, marcando un hito definitivo en la trayectoria deportiva del equipo xeneize.

Celebración oficial y el mote de Rey de Copas

La entidad publicó en sus redes sociales una imagen donde Leandro Paredes levanta la copa, símbolo que reafirma el prestigioso mote de "Rey de Copas" que identifica al club. Esta decisión de comunicación busca destacar la superioridad deportiva frente a su histórico rival, el Rojo, y solidificar su estatus como la institución más laureada del fútbol sudamericano. La imagen captó el momento exacto de la gloria deportiva, generando un fuerte impacto en la afición y en la prensa especializada.

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Calendario de torneos y próximos desafíos

La clasificación a la Copa Libertadores del próximo año está ya confirmada, dado que el equipo era campeón de la tabla anual. Sin embargo, el horizonte inmediato se centra en la Recopa Sudamericana, un torneo donde el Xeneize podrá seguir estirando la ventaja de consagraciones respecto a su rival. Esta competición contra el ganador de la Libertadores ofrece una nueva oportunidad para ampliar el palmarés internacional del club en el escenario global.

Especificaciones técnicas del torneo

El enfrentamiento decisivo de la Recopa se determinará el sábado 28 de noviembre. La final de la Copa Libertadores, que definirá al oponente de Boca Juniors, se jugará entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. La fecha específica del 28 de noviembre establece un punto de referencia claro para la próxima etapa del campeonato continental, donde se definirá quién enfrentará al campeón de la Sudamericana en la siguiente ronda de enfrentamientos entre los máximos exponentes del fútbol regional.

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Historial deportivo y estadísticas del club

El palmarés del club incluye seis Copas Libertadores, obtenidas en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007. Además, posee Copas Intercontinentales de 1977, 2000 y 2003, y Sudamericanas de 2004, 2005 y 2026. En cuanto a Recopas Sudamericanas, cuenta con títulos de 1990, 2005, 2006 y 2008. También destacan la Supercopa Sudamericana de 1989, la Copa Máster de Supercopa de 1992 y la Copa de Oro Nicolás Leoz de 1993.

Reacciones del entorno futbolístico

Rodolfo Arruabarrena, figura vinculada al club, compartió su perspectiva en X tras la consagración. Su mensaje, titulado "El camino sigue", refleja la mentalidad de continuidad y excelencia que impulsa a la institución. La red social se convirtió en el canal principal para difundir la imagen del levantamiento de la copa, reforzando la narrativa de liderazgo deportivo que el club proyecta hacia el resto del continente y el mundo futbolístico.