Diego Arruabarrena evalúa cambios en la alineación de Boca Juniors para la final de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle para proteger a jugadores lesionados.

El cuerpo técnico de Boca Juniors liderado por Diego Arruabarrena está evaluando estratégicamente la rotación de jugadores clave antes del partido decisivo de la Copa Sudamericana. El objetivo principal es mitigar el desgaste físico acumulado por el plantel tras la intensividad de la final anterior y preparar la defensa del título en la Bombonera.

Evaluación médica del plantel bostero

El capitán Leandro Paredes fue el foco central de preocupación inmediata tras sufrir una descompensación severa durante el encuentro anterior. El medio campo sufrió un golpe de calor acompañado de deshidratación, lo que obligó a su reemplazo en el segundo tiempo del partido. Posteriormente, el jugador se desmayó y fue trasladado de urgencia a una clínica para someterse a una serie de exámenes médicos exhaustivos.

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Aunque los resultados de los estudios diagnósticos fueron positivos y confirmaron la recuperación del atleta, la dirigencia y el cuerpo médico priorizarán su seguridad. Se espera que Paredes sea cuidado meticulosamente y posiblemente no comience la final, incluso si ya está apto físicamente para el entrenamiento.

Decisiones técnicas sobre la alineación

Otros tres integrantes del once titular también aparecen con dudas importantes para el compromiso contra Independiente del Valle de Mendoza. La rotación no es solo por lesiones recientes, sino por la necesidad de preservar a jugadores que llegaron al límite físico en jornadas anteriores. El equipo técnico tiene la instrucción clara de utilizar su mejor material disponible sin arriesgar la salud de las figuras esenciales para el torneo.

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El jugador Zurdo y el llamado Ruso habían ingresado en condiciones de protección antes del partido contra Atlético Mineiro, disputando un encuentro de alta exigencia táctica y física. Debido a este historial de uso controlado, existe una alta probabilidad de que ambos sean preservados nuevamente en el banco de suplentes para el miércoles.

Por su parte, el central de la defensa también está sintiendo los efectos acumulados del calendario apretado de partidos consecutivos. El desgaste físico es evidente y se baraja la posibilidad de que se quede en el banco de suplentes para evitar una caída de rendimiento o una lesión mayor en el duelo final.

Impacto en la dinámica del equipo

La presión por mantener la racha de títulos internacionales contrasta con la realidad física del plantel. A pesar de cortar una sequía de dieciocho años sin conquistas continentales, no hay tiempo para extender las celebraciones. La atención se centra totalmente en la logística deportiva y la gestión de la profundidad del roster para el duelo en la Bombonera.

El mensaje de exaltación emocional enviado por Ángel Di María a Leandro Paredes tras la coronación refleja la carga mental y física soportada. Di María reconoció que Paredes bajó todo el estrés acumulado, un acto de liberación que subyace a la decisión actual de rotar al jugador.

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Arruabarrena evaluará la evolución clínica de los titulares tanto el día de hoy como mañana antes de definir oficialmente la lista de convocados. La prioridad permanece en construir una alineación competitiva que respete los límites corporales de los futbolistas, asegurando la capacidad de respuesta necesaria para vencer a la Lepra mendocina.