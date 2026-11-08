Boca Juniors Rompe Récord Mundial de Gol Más Tardío con Enner Valencia

Enner Valencia anotó el gol más tardío en la historia de las diez principales ligas mundiales para consagrar a Boca Juniors en la tabla anual. Un histórico 1-0 ante Defensa y Justicia.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia se convirtió en el artífice de un hito histórico para el club cuando marcó el gol más tardío en la historia de las diez principales ligas del mundo. Este tanto decisivo selló la victoria de Boca Juniors por 1-0 ante Defensa y Justicia y aseguró el título de la tabla anual de la Liga Profesional.

Detalle del Gol Histórico en La Bombonera

La acción decisiva se desarrolló en el minuto 95 del partido disputado en La Bombonera. Lautaro Blanco envió un centro al área grande donde estaba Lautaro Di Lollo, pero el zaguero de Boca no pudo conectar de cabeza. Matías Borgogno, arquero de Defensa y Justicia, tampoco embolsó la pelota, permitiendo que Enner Valencia anotara para la coronación en la tabla anual.

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Comparación con Récords Mundiales y Nacionales

El gol pasado el quinto minuto de adición superó al marcado por Patrik Andersson para Bayern Múnich en el 90+1 de la Bundesliga 2000/01. En el ámbito nacional, superó el tanto de Rodrigo Aliendro en la Supercopa Argentina 2023 y el de Lucas Alario en el Trofeo de Campeones 2025. También eclipsó el gol de Sergio Kun Agüero ante Queens Park Rangers.

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Devolución de la Promesa a su Hija Analía

Enner Valencia confirmó que cumplió una promesa hecha a su hija Analía para celebrar su cumpleaños número 10. Agradeció la confianza de Juan Román Riquelme por traerlo al club más grande de América Latina. El delantero explicó que sabía que el partido sería difícil pero esperaba poder anotar para ayudar a sus compañeros que habían corrido mucho.