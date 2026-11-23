El plantel de Boca Juniors aterriza en Ezeiza tras conquistar la Copa Sudamericana, mientras miles de hinchas lo reciben en el aeropuerto y el club.

El plantel de Boca Juniors aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza con el trofeo de la Copa Sudamericana en la mano, marcando el fin de una campaña histórica para la institución. Los hinchas se congregaron desde temprano para recibir a sus ídolos en lo que se perfiló como una de las mejores llegadas de la historia del club. La emoción se vivió tanto en las terminales del aeropuerto como en las inmediaciones del centro de entrenamiento, el Boca Predio, ubicado en Ezeize.

La consagración en la Copa Sudamericana

La victoria en la Copa Sudamericana consolidó a Boca Juniors como el equipo dominante del fútbol sudamericano en la temporada actual. Este título llega en el contexto de una racha exitosa que incluye el dominio reciente en la Copa Libertadores, reforzando la hegemonía del equipo en los torneos internacionales de la región. Los jugadores viajaron con el trofeo expuesto, permitiendo que la afición pudiera apreciar y celebrar cada detalle de la conquista deportiva.

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La recepción masiva en Ezeiza y Ezeize

La llegada del equipo provocó una movilización masiva de la hinchada en el aeropuerto de Ezeiza y el Boca Predio. Los aficionados aguardaron pacientemente para saludar a sus jugadores y celebrar con ellos la victoria. La jornada fue marcada por un ambiente festivo y la presencia de miles de seguidores que se desplazaron para estar presentes en el momento clave del regreso del equipo campeón.

Un minuto de silencio para River Plate

Entre los cánticos habituales de la afición xeneize, resonó una protesta dirigida al club rival, River Plate. Se realizó un minuto de silencio en alusión a un supuesto fin de River, reflejando la tensión histórica entre ambos equipos. Este tipo de gestos son comunes en los encuentros entre los dos gigantes del fútbol argentino, y su presencia en el regreso del equipo campeón no pasó desapercibida.

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El recorrido en micro descapotable

El plantel de Boca Juniors emprendió un recorrido en micro descapotable desde el aeropuerto hacia el Boca Predio. Este trayecto permitió que los hinchas pudieran ver de cerca a sus jugadores y celebrar la victoria. La Copa Sudamericana viajó de mano en mano entre los futbolistas, simbolizando la entrega y el esfuerzo colectivo que llevó al equipo a la gloria.

Imágenes y celebraciones en las redes

La llegada del equipo dejó numerosas imágenes memorables para los seguidores del club. Los aficionados captaron cada momento de la celebración con sus dispositivos móviles, difundiendo las escenas en redes sociales. La alegría de los hinchas fue palpable en cada fotograma, mostrando la profunda conexión entre el equipo y su afición.