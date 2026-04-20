Boca Juniors no descansa: rotación estratégica y mentalidad puesta en el Cruzeiro

Tras la victoria en el superclásico, el plantel de Boca retoma los entrenamientos con la mira puesta en Defensa y Justicia y el crucial duelo copero en Brasil, donde se perfilan cambios significativos en el once inicial.

El mundo Boca no conoce de pausas ni de celebraciones prolongadas, y mucho menos después de haber conseguido una victoria en el superclásico que, lejos de invitar al relajo, ha servido como un combustible para acelerar los motores hacia los próximos desafíos. Contrario a lo que muchos podrían imaginar, no hubo espacio para festejos prolongados ni para descansar sobre los laureles.

Apenas unas horas después de la hazaña en Núñez, el plantel fue citado a primera hora en Ezeiza para retomar las actividades. La consigna es clara: en esta institución, el calendario no da tregua y el margen de error se reduce drásticamente con la doble competencia instalada como una realidad ineludible. El cuerpo técnico, liderado por la necesidad de mantener el ritmo competitivo, ha ordenado un entrenamiento intensivo que combinó ejercicios regenerativos para los protagonistas del domingo y cargas de trabajo específicas para quienes se perfilan como titulares en el compromiso frente a Defensa y Justicia, programado para este próximo jueves en Varela. La planificación no termina allí, ya que la mirada está puesta en el horizonte internacional, específicamente en el trascendental viaje a Belo Horizonte para enfrentar a Cruzeiro. Ante este exigente cronograma, la estrategia que se baraja en los pasillos de Ezeiza es la de aplicar una rotación estratégica de piezas. La prioridad absoluta para el comando técnico es consolidar el liderazgo en la tabla de posiciones de la copa y, al mismo tiempo, preservar la integridad física de aquellos futbolistas que presentan fatiga o molestias menores, asegurando así su presencia óptima en el choque copero en Brasil. En cuanto a la alineación, se perfilan modificaciones importantes en el bloque defensivo. Se espera que nombres como Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida regresen a la titularidad para refrescar las piernas del equipo. En el mediocampo, la ausencia de Leandro Paredes parece confirmada por precaución. Tras haber finalizado el duelo contra River con algunas señales de sobrecarga, el cuerpo técnico ha decidido resguardarlo para que llegue en plenitud al encuentro contra Cruzeiro, dejando su lugar a Ander Herrera, quien busca aprovechar esta oportunidad para ganarse un puesto definitivo en la consideración del entrenador. El ataque también podría presentar novedades, abriendo la puerta a la titularidad de nombres que han estado esperando su momento, como el Changuito Zeballos, quien busca recuperar el ritmo y la chispa que lo caracterizaron. La incertidumbre sobre si jugadores clave como Miguel Merentiel y Adam Bareiro serán de la partida o si tendrán un necesario descanso desde el banco de suplentes se despejará recién en la práctica del martes. El ambiente en el club es de total concentración. Las recientes declaraciones de figuras como Schiavi, quien no dudó en destacar la superioridad táctica de Boca en el superclásico, y la reflexión de Bareiro sobre el impacto positivo que tiene Riquelme en su adaptación al equipo, demuestran que el plantel está mentalizado en un objetivo común. La gestión de Gago y Ubeda sobre el rendimiento individual de futbolistas como Paredes refleja un proceso de mejora continua que busca convertir a este equipo en una formación consolidada, capaz de afrontar tanto el torneo local como los compromisos internacionales con la misma solvencia y determinación que mostraron en el partido más importante del año





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