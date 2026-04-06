Boca Juniors llega a Chile para su debut en la Copa Libertadores ante Universidad Católica

El plantel de Boca Juniors ya se encuentra en Chile, listo para su debut en la Copa Libertadores contra Universidad Católica. La afición recibió al equipo con entusiasmo y se espera un emocionante partido.

El plantel de Boca Juniors arribó a Chile y se encuentra en plena preparación para su esperado debut en la Copa Libertadores , programado para este martes a partir de las 21:30 horas, hora local, enfrentándose a Universidad Católica . La llegada del equipo Xeneize a suelo chileno fue recibida con entusiasmo desbordante, donde una multitud de fanáticos se congregó en las afueras del hotel para dar la bienvenida a sus ídolos.

Jugadores y cuerpo técnico fueron agasajados por la fervorosa hinchada, quienes manifestaron su incondicional apoyo desde el primer instante. Tras el aterrizaje del avión en la capital chilena, el plantel se trasladó rápidamente a su lugar de concentración, llegando alrededor de las 19:00 horas. Al descender del autobús, los futbolistas no dudaron en acercarse a las vallas para interactuar con los seguidores, firmando autógrafos y posando para fotografías, en un gesto que demostró la conexión especial entre el equipo y su afición. La atmósfera se anticipa cargada de emoción y pasión, con la presencia confirmada de 2.000 hinchas de Boca Juniors en el estadio, quienes viajarán desde Argentina y otros lugares para alentar al equipo en su regreso a la competición continental más prestigiosa de Sudamérica. El técnico, Claudio Úbeda, se enfrenta a un desafío crucial al liderar al equipo en su retorno a la Copa Libertadores, después de dos ediciones consecutivas en las que no lograron clasificar a la fase de grupos. La expectativa es alta, y la afición espera con ansias el desempeño del equipo en esta nueva etapa. \El entrenador Úbeda ha convocado a un plantel que combina experiencia y juventud, con la esperanza de conseguir una destacada actuación en el torneo. Entre los jugadores concentrados, destacan Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos, quienes se han recuperado de sus respectivas lesiones y podrían aportar su talento al equipo en momentos clave del torneo. Sin embargo, se ha confirmado que ambos jugadores no serán titulares en el partido contra Universidad Católica, ya que el cuerpo técnico ha optado por preservarlos y darles descanso para evitar posibles recaídas y reservarlos para futuros encuentros. Esta decisión refleja la estrategia del cuerpo técnico de administrar cuidadosamente los recursos del equipo, priorizando la salud y el bienestar de los jugadores, a la vez que se prepara para enfrentar la exigente competencia de la Copa Libertadores. La planificación y la gestión del plantel son fundamentales para aspirar a un buen desempeño en el torneo, y el entrenador Úbeda está enfocado en tomar las decisiones más acertadas para lograr los objetivos trazados. \Se prevé que Boca Juniors salga al campo de juego con una alineación titular que buscará imponer su juego desde el inicio del encuentro. La formación propuesta incluye a Leandro Brey en la portería, resguardado por una defensa integrada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo, la experiencia de Leandro Paredes se combinará con el dinamismo de Santiago Ascacíbar y la creatividad de Milton Delgado, quienes buscarán generar juego y conectar con la delantera. En la línea de ataque, Miguel Merentiel y Adam Bareiro serán los encargados de buscar los goles que le den la victoria a Boca Juniors en su debut en la Copa Libertadores. Esta alineación presenta un equilibrio entre jugadores consolidados y jóvenes promesas, lo que refleja la apuesta del cuerpo técnico por combinar la experiencia con el talento emergente. El partido contra Universidad Católica será un desafío importante para Boca Juniors, y el equipo buscará comenzar su participación en la Copa Libertadores con una victoria que le permita sumar los primeros puntos y afianzar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo





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