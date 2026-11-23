El plantel de Boca Juniors arribó a Argentina tras ganar la Copa Sudamericana. La delegación xeneize fue recibida por hinchas en Ezeiza y Leandro Paredes sigue bajo observación médica.

El plantel de Boca Juniors regresó a la Argentina tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana, arribando al Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de la medianoche de este domingo. La llegada fue recibida por una verdadera multitud de aficionados que esperaban a los jugadores frente a la puerta del complejo aeroportuario. En medio de un clima de euforia, los simpatizantes lanzaron bengalas y entonaron los infaltables cantos dedicados a su rival histórico, River Plate, en una noche inolvidable para la hinchada xeneize.

El susto con Leandro Paredes retrasa el vuelo

El retorno de la delegación desde Colombia sufrió modificaciones de último momento debido al susto generado por la salud del capitán, Leandro Paredes. El mediocampista había solicitado el cambio al comienzo del segundo tiempo de la final contra el conjunto brasileño y debió ser asistido por sus compañeros desde el banco de suplentes tras sufrir una descompensación. Horas más tarde, mientras brindaba una entrevista televisiva en pleno campo de juego durante las celebraciones del título, el futbolista volvió a descompensarse.

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Atención médica y reprogramación del itinerario

Tras la segunda descompensación, Leandro Paredes fue trasladado a una clínica local para realizarse estudios médicos de control. Este incidente médico fue el motivo principal por el cual se reprogramó su itinerario de vuelta al país. La dirigencia priorizó la recuperación del futbolista antes de emprender el regreso junto a todo el grupo campeón. Las alertas sobre su estado de salud fueron altas inicialmente, pero finalmente se decidió que el capitán se uniría al equipo en Argentina una vez que se estabilizara su condición física.

Celebración íntima con cumbia y ovaciones

Al llegar a la puerta del complejo de Ezeiza, los hincharon vivaron a los campeones con mucha intimidad, acompañando la llegada con cumbia y festejos. Entre los cánticos y la ovación, se recordó el esfuerzo del equipo en la competición continental. Los simpatizantes aguardaron la llegada de los campeones con paciencia, demostrando el gran apoyo que siempre le brindan al Club Atlético Boca. La atmósfera fue de pura alegría, a pesar de la tensión inicial por la salud de su líder en la cancha.

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Próximos pasos y celebraciones futuras

Los presentes expresaron su emoción mientras aguardan definiciones de la dirigencia sobre una celebración formal más adelante. El equipo tendrá poco margen de descanso, ya que la agenda futbolística no permite pausas largas tras un título de esta magnitud. Las autoridades del club aún están estudiando la logística para una fiesta pública que reúna a toda la hinchada en condiciones óptimas. Mientras tanto, el plantel se centra en la recuperación física y en los compromisos inmediatos que se avecinan.

Impacto en el fútbol argentino y rivalidades

La victoria en la Copa Sudamericana reafirma el estatus de Boca Juniors en el panorama deportivo del país. La reacción de la multitud en Ezeiza mostró el nivel de pasión que despierta este tipo de eventos en la sociedad argentina. Las referencias a River Plate durante la celebración son parte de la tradición del fútbol local, evidenciando la intensidad de la competencia entre ambos clubes. Este título no solo es un logro deportivo, sino también un momento de cohesión social para los seguidores del equipo xeneize.