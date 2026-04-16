Boca Juniors lidera en convocatoria: el club con mayor venta de entradas en la Copa Argentina

Un informe reciente revela la inigualable fidelidad de los hinchas de Boca Juniors, quienes nuevamente demostraron su apoyo masivo al liderar la venta de entradas en la Copa Argentina, superando a River Plate. El fanatismo se extiende más allá de las fronteras, como se evidenció en el Mundial de Clubes.

La pasión del club xeneize no conoce límites geográficos ni temporales, y una vez más, esta afirmación ha quedado patente. La marea azul y oro que inundó Estados Unidos durante el reciente Mundial de Clubes, primero en Miami y luego trasladándose hasta Nashville para alentar al equipo, es un testimonio vivo de este fervor incondicional. Ahora, un nuevo informe ha puesto de manifiesto una vez más este fanatismo, aunque en esta ocasión, en el ámbito de la Copa Argentina .

El informe, publicado tras completarse los cruces para los dieciseisavos de final del certamen, detalla el porcentaje de entradas adquiridas por cada club en los treinta y dosavos. Boca Juniors, tras su victoria ante Gimnasia de Chivilcoy, se alzó con la primera posición, acaparando un impresionante 17,18% del total de las entradas vendidas. La convocatoria para el encuentro disputado en Salta fue de tal magnitud que los hinchas hicieron fila durante varios días para conseguir una entrada, desafiando las inclemencias del tiempo, incluida una fuerte lluvia que azotó la ciudad en ese momento. Hubo fanáticos que incluso acamparon con el único objetivo de asegurar su lugar y poder acompañar a su equipo, demostrando una dedicación que va más allá de lo habitual. En contraste, su eterno rival, River Plate, se situó en la segunda posición, aunque a una considerable distancia, representando apenas la mitad de lo registrado por Boca. El podio lo completó Deportivo Morón, con un 5,17% de las entradas adquiridas. Para poner estas cifras en perspectiva, clubes de gran trayectoria como Racing y San Lorenzo se ubicaron en el quinto y sexto puesto respectivamente, con un 3,99% para la Academia y un 3,41% para el Ciclón. Estos datos subrayan la diferencia abismal en términos de movilización de sus respectivas aficiones. Ya sea en el extranjero, cautivando a miles de seguidores en otras latitudes, o en cualquier rincón del país, el conjunto xeneize continúa marcando una diferencia insuperable en términos de convocatoria. Este éxito reafirma su condición de uno de los clubes con mayor poder de atracción y fidelidad de hinchas en Argentina, un fenómeno que trasciende los resultados deportivos inmediatos. La afición de Boca Juniors es un motor fundamental para el club, capaz de generar un ambiente único y de acompañar al equipo incondicionalmente, sin importar la competición o el lugar. Esta demostración constante de apoyo no solo se refleja en la venta de entradas, sino también en la atmósfera que se crea en cada partido, convirtiendo cada encuentro en una verdadera fiesta azul y oro. La magnitud de este fenómeno fanático es un factor clave en la identidad del club y en su presencia constante en la élite del fútbol argentino y sudamericano. La mística xeneize, alimentada por la devoción de sus hinchas, se consolida partido tras partido, encuentro tras encuentro, demostrando que el sentimiento por Boca Juniors es algo que se hereda y se vive con una intensidad particular, capaz de movilizar a miles de personas y generar estas cifras impactantes en la venta de entradas, posicionándolo una vez más como el club con la hinchada más numerosa y apasionada del país. La organización de la Copa Argentina, al compartir estos datos, no hace más que confirmar lo que ya se percibía en las gradas: la innegable hegemonía de Boca Juniors en cuanto a movilización de público. Este informe sirve como un recordatorio anual de la fuerza y el alcance de su base de seguidores, quienes no escatiman esfuerzos ni sacrificios para estar cerca de su equipo. La historia de Boca Juniors está intrínsecamente ligada a la pasión de su gente, y estas cifras son la prueba fehaciente de que esta conexión sigue más fuerte que nunca. La capacidad de convocar y generar tal nivel de movilización no es algo que se construya de la noche a la mañana, sino el resultado de décadas de éxitos, gestas heroicas y un sentimiento que se transmite de generación en generación, creando un vínculo emocional profundo e irrompible entre el club y su afición. Por ello, Boca Juniors no es solo un equipo de fútbol, sino un fenómeno social y cultural con un arraigo profundo en el corazón de sus seguidores, quienes se encargan de mantener viva su llama y asegurar su presencia imponente en cada competencia. La hinchada azul y oro se consolida así como un pilar fundamental de la identidad y el éxito del club. Mirá tambiénVideo: el tierno gesto de Riquelme con un nene hincha de BocaArquero, sí: los contundentes resultados de la encuesta de Olé sobre la lesión de Marchesi





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