Boca Juniors: fracaso en la Copa y crisis en la Bombonera

Análisis de la eliminación de Boca en la Copa Argentina y la crisis deportiva que atraviesa el club, con críticas a la gestión de Riquelme y el rendimiento del equipo.

La eliminación de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Argentina ha dejado al club en una de sus peores crisis deportivas de los últimos años.

El equipo, que no lograba quedar fuera tan temprano desde 1994, mostró una alarmante falta de identidad y juego colectivo durante todo el torneo. En el partido decisivo contra la Católica, jugado en La Bombonera, el equipo local no solo perdió la oportunidad de avanzar, sino que evidenció una fragilidad mental que contrasta con su historia de fortaleza en ese estadio. La afición, acostumbrada a ver a su equipo dominar en casa, terminó silenciada por la mediocridad del desempeño.

El presidente Juan Román Riquelme ha sido el principal señalado por la debacle. Su gestión, marcada por decisiones cuestionables en el mercado de pases y la contratación de un entrenador con poca experiencia, ha sido puesta en tela de juicio. Aunque Riquelme es un ícono indiscutido del club, su rol como máximo tomador de decisiones ha quedado expuesto cuando los resultados no acompañan.

La continuidad del cuerpo técnico, a pesar de los malos rendimientos, ha generado malestar entre los hinchas, quienes exigen cambios profundos en la estructura futbolística. El rendimiento individual y colectivo ha sido decepcionante. Jugadores clave como los delanteros no lograron concretar las pocas oportunidades generadas, mientras que la defensa mostró fallas reiteradas. La lesión de Leandro Paredes, confirmada por la Selección Argentina, agravó aún más el panorama para un equipo que ya carecía de recambios de calidad.

En el ámbito local, hasta Huracán, con dos hombres menos, logró eliminar a Boca en octavos de final, lo que refleja la pérdida de ese instinto ganador que caracterizaba al club. Ni siquiera el triunfo ante River en el Monumental, que fue un oasis en el desierto, pudo ocultar la crisis. La Bombonera, antes una fortaleza inexpugnable, ahora es un escenario donde cualquier rival puede sacar un resultado positivo.

Esta realidad contrasta con la frase polémica de Néstor Gorosito sobre el 'biri biri' motivador, que hoy parece más una ironía que una verdad. La directiva debe asumir su responsabilidad y tomar medidas urgentes para revertir esta situación. Mientras tanto, la afición solo puede esperar que el club aprenda de sus errores y recupere el prestigio perdido.

La salida prematura de la Copa es solo la punta del iceberg de un problema mayor que aqueja al club más grande del fútbol argentino





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