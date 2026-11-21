Boca Juniors venció al Atlético Mineiro por 2-0 en Barranquilla y se coronó campeón de la Copa Sudamericana con goles de Ascacibar y Merentiel.

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar al Atlético Mineiro por un marcador de 2-0 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El partido decisivo se disputó en Barranquilla, Colombia, ante una multitudinaria afición que colapsó las gradas del recinto.

Goles de Ascacibar y Merentiel sellan la gloria

El primer tanto llegó a través de Santiago Ascacibar, quien se hizo con el protagonismo del inicio para abrir la cuenta en el marcador. El segundo gol lo firmó Miguel Merentiel, quien empujó el esférico desde el centro de la zona de peligro para sentenciar el encuentro. Estas dos anotaciones fueron las únicas del partido, asegurando el título continental para el equipo argentino.

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La actuación de Montero y las visitas del rival

El arquero Álvaro Montero fue fundamental para preservar la victoria, realizando paradas decisivas durante el encuentro. Una de las intervenciones más destacadas fue la realizada sobre Enner Valencia, evitando así que el jugador ecuatoriano marcara un tercer gol para Boca Juniors. La solidez defensiva permitió mantener la portería invicta durante los noventa minutos reglamentarios.

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La pasión xeneize en Colombia

La presencia de la hinchada de Boca Juniors en Barranquilla fue masiva y colorida. Miles de seguidores viajaron a Colombia para apoyar al equipo, llenando las calles y el estadio con banderas, cantos y una atmósfera inigualable. La afición, conocida tradicionalmente como La 12, mostró su pasión desde la previa hasta el pitido final, con imágenes icónicas de seguidores portando uniformes y pancartas.

Celebración oficial y trofeo continental

Tras el triunfo, los jugadores y el cuerpo técnico festejaron en el campo de juego. El DT Rodolfo Arruabarrena abrazó a Miguel Merentiel tras la celebración del segundo gol, destacando la importancia del futbolista uruguayo en el triunfo. Chicho Serna y Guilherme Alves fueron quienes exhibieron el trofeo al público presente, sellando una vez más el éxito del club en el torneo continental.