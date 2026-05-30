Boca Juniors en la Copa Sudamericana: el camino hacia la final

Boca Juniors ya tiene claro su camino en la Copa Sudamericana. El primer escollo será el rival de los 16avos de final, O'Higgins, que no puede hacer de local en su estadio. El club iniciará gestiones para poder hacer de local allí igualmente, pero es posible que el partido se juegue en el Estadio Nacional.

En la Copa Sudamericana , el camino de Boca Juniors ya está bastante definido. El primer escollo será el rival de los 16avos de final, O'Higgins, que no puede hacer de local en su estadio el Teniente de Rancagua debido a que no cumple con los requisitos impuestos por Conmebol.

El estadio tiene una capacidad para 14.000 personas, seis mil por debajo del establecido en el reglamento. A pesar de esto, el club iniciará gestiones para poder hacer de local allí igualmente. El estadio Teniente de Rancagua es la casa de O'Higgins, pero es posible que el partido con Boca se juegue en el Estadio Nacional, según avisa la prensa chilena.

Si esto sucede, el partido con Boca se jugará en el Estadio Nacional, lo que sería más favorable para el equipo argentino debido a las dimensiones del estadio y su mayor capacidad. Boca jugaría la ida entre el 21 y el 23 de julio en la Bombonera y la revancha entre el 28 y el 30 en Chile, por ahora en el Estadio Nacional.

Si supera a O'Higgins, tendrá por delante a un rival con poca historia, pero que podría ser la revelación. El camino de Boca en la Copa Sudamericana sería primero a Chile y si pasa, a Paraguay. Después de superar a O'Higgins, tendrá que enfrentarse a San Pablo, Gremio o Bolívar en cuartos de final, y si pasa, tendrá que disputar la semifinal con San Pablo o Gremio.

Esto sería el camino que Boca deberá superar después de la Copa del Mundo si pretende llegar a la final de la Sudamericana. El club argentino se hizo fuerte en la Bombonerita, venció a Quimsa y sigue con vida en las semifinales de la Liga Nacional





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