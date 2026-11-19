Boca Juniors llegó a Barranquilla con los hinchas para enfrentar a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Boca Juniors ha llegado a Barranquilla con una misión clara: disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro. El club Xeneize busca coronarse campeón en el escenario colombiano donde la afición ya muestra una devoción inquebrantable. La llegada del plantel coincide con la etapa previa más intensa del torneo continental.

Llegada oficial al hotel en Barranquilla

El equipo llegó al hotel en Barranquilla acompañado de la energía de sus seguidores. Los hinchas de Boca ya están listos para recibir al Xeneize en la ciudad antes del encuentro decisivo. El plantel completo, dirigido por Vasco Arruabarrena, mostró su conexión con la hinchada. Todos los jugadores se acercaron a firmar autógrafos y tomar fotos con la gente al llegar.

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Ambiente de pasión en la ciudad colombiana

La afición demostró su amor y fanatismo con una nueva exhibición de emoción en las calles. Jugadores como Riquelme aparecen en la llegada al hotel en Barranquilla rodeados de seguidores. La imagen captura el momento de conexión entre el club y su base de simpatizantes en tierra colombiana. La presencia masiva confirma el gran interés en el enfrentamiento.

Miembros del club interactúan con la base

Gonzalo Suli y Ramiro Scandolo recorrieron las zonas de apoyo para preguntar a la gente a quién bancan en la final de la Sudamericana. Esta interacción directa refuerza el vínculo institucional con la hinchada durante la previa. La visita de estos miembros del club sirve para medir el clima de expectación local. Los aficionados responden con entusiasmo ante las preguntas de las figuras del Xeneize.

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Detalles del estadio y próximo compromiso

El partido definitivo se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Colombia. Este recinto será el teatro de las acciones para decidir el título del torneo. Boca se enfrentará directamente a Atlético Mineiro en este duelo por la gloria continental. La preparación del equipo Xeneize se centra en adaptarse a las condiciones del terreno local.

Expectativas para la final continental

El conjunto xeneize enfrenta un desafío de alta exigencia contra el rival brasileño. La final representa la oportunidad máxima para agregar un nuevo trofeo al palmarés del club. La afición en Barranquilla trabaja para crear un ambiente hostil para el visitante. La presencia de OLÉ en el lugar asegura la cobertura directa de la previa. El equipo busca mantener la concentración hasta el pitido final en el campo de juego colombiano.