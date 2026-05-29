Boca Juniors eliminado de la Copa Libertadores y listo para los playoffs de la Sudamericana

Tras su eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors conoce el formato y las fechas de los octavos de final de la Sudamericana, con la desventaja de jugar la ida como local y la vuelta como visitante.

El club Boca Juniors , conocido como "Xeneize", quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores y desciende a los octavos de final de la segunda competición continental.

El cuadro de emparejamiento para esta fase quedará completamente definido este viernes a las 12:00, durante el sorteo que se realizará en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. La serie de los playoffs se pondrá en marcha inmediatamente después del Mundial: el partido de ida se disputará en la Bombonera entre el martes 21 y el jueves 23 de julio, mientras que el encuentro de vuelta tendrá lugar la semana siguiente, del 27 al 29 de julio, en la ciudad de Rancagua.

Los cruces de los octavos de final quedaron establecidos automáticamente según el reglamento de la competición, el cual empareja de forma cruzada a los mejores segundos de la Sudamericana con los peores terceros provenientes de la Libertadores. Debido a su procedencia, Boca afrontará una condición desfavorable de cara al resto del torneo en caso de seguir avanzando: el "Xeneize" se verá obligado a iniciar todas las llaves eliminatorias en condición de local y cerrar los cruces fuera de casa.

Este orden de localía solo se invertirá si en las próximas etapas le toca enfrentarse a otro equipo transferido de la Libertadores que haya cosechado una menor cantidad de puntos en la fase de grupos. El sorteo de este viernes al mediodía no solo determinará los potenciales rivales de octavos de final, sino que también trazará la hoja de ruta definitiva con destino a la gran final única, programada para el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia





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