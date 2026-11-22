Boca Juniors se coronó campeón de la Copa Sudamericana al vencer 2-0 a Atlético Mineiro. La prensa brasileña reconoció el dominio xeneize y las dificultades del Galo.

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana al derrotar con claridad a Atlético Mineiro, imponiéndose por 2-0 en la final disputada en Colombia. Esta victoria representa el tercer título internacional para el club xeneize y marca el cuarto subcampeonato consecutivo para el equipo brasileño en el transcurso de tres años.

Los principales medios deportivos de Brasil coincidieron en destacar que el equipo de Buenos Aires llegó mejor preparado para la definición. La hinchada de Boca Juniors fue mayoritaria en el estadio colombiano y brindó un apoyo fundamental que influyó directamente en el resultado final del encuentro.

Also read Boca Juniors busca su tercera Copa Sudamericana en Barranquilla

Dominio claro de Boca Juniors

El medio deportivo Globo Esporte tituló que Boca Juniors domina a Atlético Mineiro y se corona campeón, subrayando que el Galo sufrió una nueva derrota en su búsqueda de gloria continental. El periódico de São Pablo fue particularmente crítico con el desempeño rival, afirmando que el equipo brasileño iba por su primer título pero no pudo evitar ser tragado sin esfuerzo por el equipo argentino.

La prensa local señaló que Boca Juniors se conformó con la ventaja de dos goles, lo que explica el marcador final. Durante todo el partido, los jugadores del equipo de Buenos Aires controlaron los tiempos y las posesiones, dejando a su rival sin opciones reales de igualdad. La gestión del partido por parte de los dirigidos en la capital argentina fue impecable.

Advertisement

Crisis ofensiva en el Atlético Mineiro

En la versión brasileña de la cadena internacional, se resaltó que el Atlético Mineiro se vio completamente superado por Boca Juniors. Se detalló que los jugadores del Galo no lograron hilvanar más de tres pases consecutivos durante la mayor parte del partido. Esta incapacidad técnica dejó a la portería de Álvaro Montero sin correr riesgos graves a lo largo de los noventa minutos.

El medio también indicó que el equipo brasileño llegó a la final en un estado lamentable desde el punto de vista físico y táctico. La falta de creatividad en el mediocampo y la ausencia de soluciones en la última línea impidieron que el equipo pudiera generar cualquier tipo de amenaza consistente ante el arco defensor.

Errores defensivos y legado del Galo

Un aspecto destacado por la cobertura periodística fue el desempeño del portero Eduardo Domínguez. El arquero cometió errores graves al tomar decisiones demasiado arriesgadas en situaciones clave, las cuales no dieron resultado y contribuyeron al desbalance defensivo. Estas fallas individuales sumadas a la inercia negativa del equipo complicaron aún más la tarea de los brasileños.

Si bien esta es la tercera final internacional consecutiva que pierde el Galo, la cobertura también reconoció la solidez de la defensa de Boca Juniors. El portero Álvaro Montero mantuvo su valla invicta y fue el garante de que el equipo argentino no recibiera ninguna reducción en el marcador, consolidando así la victoria.

Advertisement

Reacciones y próximos desafíos

Las imágenes de la consagración mostraron a jugadores llorando de emoción, como fue el caso de Paredes. El golpe de calor obligó al futbolista a salir del terreno de juego momentáneamente, pero recibió una gran ovación por parte de la afición al regresar. Este momento simbolizó la resiliencia y el esfuerzo colectivo del plantel campeón.

Mientras Boca Juniors celebra su tercer título de la Copa Sudamericana, el Atlético Mineiro debe asumir su tercera derrota final consecutiva. Para Boca, el camino hacia nuevas metas continúa, mientras que el mapa de la próxima edición ya presenta ocho clasificados seguros y veintinueve equipos a la espera, incluyendo a River Plate y otros conjuntos argentinos, marcando el inicio de una nueva era competitiva en la región.