Boca Juniors: crisis y reconstrucción tras eliminación en Libertadores

Tras la precoz eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors enfrenta una reestructuración profunda de su plantel. Se analizan los puestos críticos como la portería, la defensa y el mediocampo, con numerosos jugadores en duda por rendimiento o contrato. El equipo busca reforzarse para la Sudamericana y recuperar la competitividad.

El Club Atlético Boca Juniors enfrenta una profunda revisión de su plantel tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la finalización anticipada del torneo local.

El director técnico, Sebastián Battaglia, y la dirigencia analizan con lupa cada posición, identificando puntos de fractura y proyectando refuerzos para lo que resta del año y la próxima temporada. Uno de los frentes más críticos es la portería, donde la salida de Carlos Zambrano y la duda sobre la continuidad de Javier García han dejado un vacío de liderazgo y experiencia.

La búsqueda de un arquero de jerarquía se ha vuelto urgente, considerando que el actual contrato de García vence en diciembre y su desempeño, marcado por la irregularidad y la falta de protagonismo, no convence. Se evaluaron opciones como Sergio Rochet, de Inter de Porto Alegre, pero su rendimiento en su club no satisface las expectativas de arrivederci. La alternativa de Mattos, procedente de Inter de Miami, también se diluyó tras un breve paso y un contexto de marginación.

En la defensa, la saga de laterales derechos ha sido un problema crónico. Lucas Barinaga, que inició el año como titular, perdió lugar por inconsistentes actuaciones. Exequiel Zeballos, aunque con calidad, es candidato a abandonar el club en el próximo mercado. Palacios, Velasco y Janson no lograron consolidarse.

Una sorpresa relativa fue el surgimiento de Malcom Braida, un mediocampista reconvertido que cumplió en esa posición. El cuerpo técfico también elogió a Dylan Gorosito, un lateral derecho con proyección. En la zona media, la lesión de Alan Varela dejó al descubierto la falta de uncontainment puro. Milton Giménez no respondió en la Libertadores, y Matías Merentiel arrastra una sequía goleadora.

Edinson Cavani, figura de peso, será operado y su futuro es incierto. Con la Sudamericana como próximo objetivo desde julio, Boca debe tomar decisiones rápidas. La danza de nombres para integrar el banco de suplentes incluye a varios jugadores con contrato en vías de finalización o con rendimiento dudoso. La reconstrucción del equipo requiere una mezcla de juventud y experiencia, pero también de un diagnóstico claro: algunas líneas del equipo mostraron fisuras que la temprana eliminación solo exacerbó.

El plazo para definir el futuro cercano se acorta y la presión por volver a ser competitivo es enorme





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