Boca Juniors enfrentó controles antidopaje de Conmebol en Barranquilla antes de la final. Detalles sobre la alineación probable ante Atlético Mineiro.

Boca Juniors inició su preparación para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Colombia, donde la temperatura supera los 34 grados Celsius con una humedad promedio del 80 por ciento. El equipo disputará el campeonato el sábado a las 19.30 horas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez contra el Atlético Mineiro. Esta serie representa la oportunidad de conquistar un título internacional que el club xeneize no alcanza desde el año 2008.

La delegación del club argentino experimentó un incidente inesperado apenas llegó al país. Representantes de la Conmebol realizaron un control antidopaje sin previo aviso en la concentración ubicada en el hotel Estelar Alto Prado de Barranquilla. La intervención comenzó a las 8.00 de la mañana del jueves cuando los inspectores golpearon las puertas de las habitaciones y despertaron al plantel.

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Este procedimiento obligatorio implicó la toma de muestras de orina de 23 de los 33 jugadores convocados por el técnico Rodolfo Arruabarrena. El DT extendió la lista de viaje a futbolistas lesionados y relegados para mantener la unidad del grupo, aunque solo una parte del plantel fue sometida a las pruebas ese día.

Impacto en la rutina de entrenamiento

El control antidopaje obligó a modificar los planes establecidos para el día. Los futbolistas debían tener la mañana libre para descansar antes de su entrenamiento matutino, pero la interrupción forzó un cambio de horarios. La actividad física estaba programada para la tarde en el estadio municipal Romelio Martínez, pero la pausa generada afectó la concentración previa al partido decisivo.

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Definiciones tácticas y lesiones

En el terreno de juego, la principal duda táctica reside en la posición de ataque. Tomás Aranda presenta ventaja sobre Alan Velasco y Leo Flores para ocupar el puesto. El técnico valora la recuperación reciente del juvenil tras una lesión previa para darle oportunidades en laofensiva.

Alineación probable y contexto competitivo

Milton Delgado, quien había manifestado molestias físicas, retornó al entrenamiento grupal y se consolida como titular indiscutible. La formación prevista incluye a Montero; Lozano, Di Lollo, Jagger Herrera y Blanco en la defensa; Ascacíbar y Paredes en el mediocampo; y Delgado junto a Villa y Merentiel, completando el once con Aranda o Velasco.

El Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, llega a la final tras perder las dos últimas finales continentales disputadas. A pesar de este historial reciente, el equipo brasileño muestra determinación para revertir la situación en suelo colombiano. Boca Juniors cuenta con el apoyo de cerca de 40.000 hinchas en las gradas del estadio.

La pasión del grupo de seguidores se hizo evidente en Cartagena la tarde del jueves. Las playas fueron escenario de cánticos, bombos y banderas auriazules entre los aficionados. También se observaron trapos con imágenes históricas de Diego Maradona y remeras agitadas en las calles del centro de la ciudad durante la noche, reflejando la intensificación del ambiente festivo.