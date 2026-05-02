Boca Juniors Consolida su Ascenso con Triunfo en Santiago del Estero

Boca Juniors se asegura una posición destacada en la tabla de posiciones gracias a una victoria convincente en Santiago del Estero, lograda con una alineación de suplentes. El triunfo evidencia el crecimiento del plantel y la capacidad del equipo para afrontar múltiples competiciones.

Un triunfo contundente en Santiago del Estero, logrado con una alineación mayoritariamente de suplentes, consolida la posición de Boca Juniors en lo más alto de la tabla.

Este resultado no solo asegura una buena ubicación final, sino que también evidencia un crecimiento significativo en la profundidad del plantel, con destacadas actuaciones de los jugadores que entraron desde el banco de suplentes. El equipo llega a las instancias decisivas en un momento de gran forma, y la decisión de priorizar a los suplentes en partidos anteriores, como los encuentros contra Talleres e Independiente, se revela como una estrategia acertada.

La ampliación del plantel es un factor crucial, ya que permite al cuerpo técnico contar con alternativas de calidad en todas las posiciones, algo fundamental para afrontar la exigencia de múltiples competiciones. La competencia interna se ha intensificado, y jugadores como Braida y los centrales han demostrado ser capaces de asumir el rol de titulares sin afectar el rendimiento general del equipo. Esto genera una expectativa mayor y más realista tanto a nivel internacional como en el ámbito local.

Sin embargo, aún existen interrogantes sobre cómo se desempeñará el equipo en situaciones de ventaja, ya que ha mostrado dificultades para mantener la solidez defensiva y controlar el ritmo del partido cuando se encuentra en una posición favorable. La falta de confianza, las experiencias pasadas y la madurez insuficiente podrían ser factores que contribuyen a esta inconsistencia.

La búsqueda del reemplazo para Bareiro, tras su expulsión, se centra en dos jugadores que fueron retirados del campo antes de tiempo para no sobrecargarlos físicamente. La confianza en el portero suplente, Brey, es limitada debido a sus errores en centros y su falta de precisión con los pies.

Asimismo, la dupla de mediocampistas defensivos, Belmonte y Alarcón, no ha logrado ofrecer un rendimiento satisfactorio en ausencia de Herrera. El chileno, en particular, parece carecer de la intensidad necesaria para adaptarse al estilo de juego de Boca, mientras que Belmonte se caracteriza por su tendencia a realizar pases hacia atrás y su habilidad para influir en los árbitros.

La entrada de Paredes, Delgado y Aranda en la fase decisiva del partido marcó una diferencia notable, aunque el resultado final no reflejó completamente su impacto debido a las oportunidades desperdiciadas por Merentiel. A pesar de estas deficiencias, el equipo ha demostrado una gran capacidad de daño en ataque, con goles provenientes de diversos jugadores y la posibilidad de adaptarse a diferentes sistemas tácticos, como el doble nueve, un delantero por dentro y otro por fuera, o la inclusión de un enganche como Aranda.

El banquillo, que en un momento fue un punto débil, se ha transformado en un oasis de opciones para el entrenador. El objetivo de la clasificación, que en algún momento pareció incierto, se ha logrado con comodidad, acumulando puntos, mostrando buen fútbol y goles, y utilizando tanto a los titulares como a los suplentes. El equipo ha superado su tradicional dificultad para jugar como visitante, obteniendo victorias importantes contra Talleres, River, Defensa y Central Córdoba en sus últimas salidas.

La fortaleza de La Bombonera, donde disputará los octavos de final, añade un factor adicional a favor. Ahora, el enfoque se centra en la Copa, donde será crucial evitar errores básicos. La inyección de jerarquía que se espera para la segunda mitad del año podría acercar al equipo a la consecución de sus sueños. A pesar de los avances, persisten algunas preocupaciones, especialmente en lo que respecta a la solidez defensiva y la capacidad de mantener la ventaja.

El equipo necesita encontrar la confianza y la madurez necesarias para superar estos obstáculos y consolidarse como un contendiente serio en todas las competiciones. La capacidad de adaptación táctica y la profundidad del plantel son fortalezas importantes, pero es fundamental abordar las debilidades defensivas y mejorar el rendimiento de los mediocampistas defensivos para alcanzar el máximo potencial





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