El dinero simbólico por el subcampeonato del Minas Gerais terminó en una piscina en Barranquilla, sumándose a la fiesta de la Copa Sudamericana de Boca Juniors.

La celebración del Boca Juniors por la obtención de la Copa Sudamericana incluyó un episodio insólito en Barranquilla. El cheque simbólico correspondiente al subcampeonato del Atlético Mineiro terminó flotando en una piscina durante las festividades.

Este objeto, entregado por la Conmebol al equipo brasileño, se sumó a la fiesta del campeón. La escena fue capturada y compartida en redes sociales, mostrando el dinero con un hincha argentino vistiendo una camiseta azul y amarilla.

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Mecanismo de entrega y destino del dinero

El medio brasileño Rede 98 informó que el director general del club mineiro entregó el reconocimiento protocolar. El cartel lleva impreso un monto específico para las fotografías oficiales.

El pago real se realiza por otra vía. El documento viajó a Barranquilla junto con la delegación del rival. Los brazos levantados y las canciones de cancha acompañaron al dinero.

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Posiciones de los actores involucrados

Nicolás Cofano aportó esta postal inesperada a la celebración. La historia tuvo repercusión inmediata en Brasil. El medio recordó un antecedente de 2025.

El Atlético Mineiro perdió la final ante Lanús. Los hinchas del Granate se quedaron con el cheque. Actualmente está enmarcado en la sede de una agrupación de seguidores.

Impacto en la fiesta del Xeneize

La Copa Sudamericana volvió a manos xeneizes tras 21 años. La celebración continuó durante horas en Colombia. La fiesta en la piscina mostró un destino distinto al de la ceremonia.

El reconocimiento del subcampeón se integró al festejo. Los jugadores del Xeneize hicieron delirar a los hinchas. El plantel fue recibido en el Aeropuerto de Ezeiza.

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Recompensas y próximos pasos para Boca

Jorge Román recibió los cheques de Conmebol. Obtuvo diez palos por ser campeón del torneo. El reconocimiento incluye tres palos adicionales.

Estos tres palos corresponden a la clasificación a la Libertadores 2027. El club de Belo Horizonte recibió su recompensa. La historia se completó con la fiesta en la piscina.