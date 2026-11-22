Boca Juniors celebra su Copa Sudamericana 2026 con euforia en el hotel. Lautaro Di Lollo y Enner Valencia protagonizan la fiesta del decimocuarto equipo.

El Club Atlético Boca Juniors inició sus celebraciones oficiales tras conquistar la Copa Sudamericana 2026 con una fiesta que se extendió desde el viaje de regreso hasta la llegada al hotel. El defensor Lautaro Di Lollo compartió momentos clave de esta jornada histórica a través de una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, mostrando el trofeo y permitiendo que los hinchaes escucharan los cánticos habituales del estadio La Bombonera que resonaban durante el trayecto.

Detalles de la celebración en el hotel

La llegada al hotel se convirtió en el escenario principal de la euforia colectiva, donde la música se escuchó a todo volumen para honrar el primer título internacional en casi dos décadas para el equipo de La Ribera. Lautaro Di Lollo documentó este retorno al hotel tras ganar la Copa Sudamericana, capturando la energía inigualable de los jugadores y el cuerpo técnico en un ambiente de máxima alegría.

Also read Boca Juniors busca su tercera Copa Sudamericana en Barranquilla

Este logro deportivo tiene una relevancia estadística excepcional para el club, ya que la conquista les permitió superar al Club Atlético Independiente en el historial de títulos continentales. Con esta victoria, Boca Juniors se consolidó como el club sudamericano con más títulos por fuera del plano doméstico, alcanzando un total de 19 conquistas internacionales en su palmarés.

Posiciones de los protagonistas y figuras clave

El delantero Enner Valencia se destacó como uno de los protagonistas centrales de esta celebración, habiendo sido el héroe decisivo para ganar la Liga Profesional 2026. Valencia compartió una fotografía peculiar que inmortalizó su participación en la fiesta, mostrando su personalidad y el espíritu de grupo que ha caracterizado al equipo durante todo el torneo.

Advertisement

En la imagen publicada, el futbolista ecuatoriano apareció con una cubetera transformada en una jarra, donde mezcló bebida sabor cola con fernet, una combinación popular en la cultura de celebraciones argentinas. Acompañado por corazones azules y amarillos en el marco de la foto, Valencia reforzó el vínculo emocional con la hinchada xeneize que ha acompañado al equipo en cada presentación durante el certamen continental.

Impacto real y próximos pasos para el club

La obtención de este campeonato internacional marca un punto de inflexión en la trayectoria reciente del Club de la Ribera, reafirmando su estatus de potencia en el fútbol sudamericano. La celebración se vivió con gran intensidad, no solo como un triunfo deportivo, sino como un momento de reconexión con la identidad y la historia del club.

Los jugadores mantuvieron el nivel de energía durante la cena en el hotel, consolidando un ambiente de compañerismo que será fundamental para las próximas temporadas. La consagración en la Copa Sudamericana 2026 sella un ciclo exitoso que incluye también el título de la Liga Profesional, estableciendo un nuevo estándar de excelencia para el elenco dirigido por su cuerpo técnico.