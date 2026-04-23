Boca Juniors celebra con el 'Topo Gigio' tras otra victoria en el Superclásico

El equipo juvenil de Boca Juniors venció a River Plate en el Torneo Proyección 2026 y celebró con el emblemático gesto del 'Topo Gigio', reviviendo la histórica provocación de Juan Román Riquelme y extendiendo el dominio xeneize en el Superclásico.

Boca Juniors experimentó una jornada de alegría en el reciente Superclásico , extendiendo su favorable racha contra River Plate , esta vez en el marco del Torneo Proyección 2026.

El conjunto juvenil se alzó con la victoria por 2-0 en el predio de Boca Juniors, gracias a un autogol de Agustín de la Cuesta y un tanto de Leonel Flores, un joven talento que está comenzando a destacar dentro de la estructura del club. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, lo que realmente captó la atención de todos fue la particular forma de celebrar la victoria: la icónica imitación del "Topo Gigio", un símbolo perdurable en la rica historia del club xeneize.

El delantero de 19 años, Leonel Flores, quien había sido recientemente elogiado por Leandro Paredes como una de las promesas más brillantes a seguir, fue el autor del gol que selló el marcador y, además, el protagonista de la escena más comentada. Inmediatamente después del pitido final, posó frente a las cámaras con las manos detrás de las orejas, recreando con precisión la celebración inmortalizada por el legendario Juan Román Riquelme.

La imagen se propagó rápidamente a través de las redes sociales, convirtiéndose en un nuevo capítulo en la serie de festejos con una clara dedicatoria al eterno rival. Desde las cuentas oficiales del club, se reforzó esta provocación con una frase concisa pero impactante: 'Sábado, domingo y miércoles'.

Esta publicación resume de manera efectiva los acontecimientos de los últimos días, donde Boca Juniors logró imponerse a River Plate en tres disciplinas diferentes, consolidando un dominio simbólico que trasciende los resultados individuales de cada encuentro. Todo comenzó el fin de semana, cuando el equipo de futsal se aseguró una emocionante victoria por 3-2.

En ese partido, Nicolás Leguizamón también replicó el famoso gesto tras marcar un gol en la primera mitad, dando inicio a una tendencia que continuaría en los días siguientes. Posteriormente, fue el turno del primer equipo, que obtuvo una valiosa victoria por 1-0 en el estadio Monumental, correspondiente al Torneo Apertura, gracias a un gol de penal convertido por Leandro Paredes.

El mediocampista no dudó en besar el escudo del club y, a continuación, ejecutar el mismo festejo frente a la afición de River Plate, intensificando aún más la rivalidad. El origen de esta celebración tan particular se remonta al torneo Clausura 2001, en un contexto de tensión entre Riquelme y la dirigencia del club, encabezada en aquel entonces por Mauricio Macri.

En ese día, el entonces enganche apuntó directamente hacia el palco oficial con su gesto, dejando en evidencia su descontento por cuestiones contractuales. El reclamo en ese momento se centraba en un reconocimiento económico que, según su entorno, no era proporcional a los logros obtenidos, a pesar de haber sido una pieza fundamental en la conquista de títulos tanto a nivel local como internacional. Hoy, más de dos décadas después, ese mismo gesto sigue siendo vigente.

Ya no como una expresión de un reclamo interno, sino como una marca de identidad que Boca Juniors utiliza para reafirmar su posición frente a su archirrival. En esta ocasión, el "Topo Gigio" volvió a hacerse presente, ahora en manos de una nueva generación de jugadores que buscan escribir su propia historia sin olvidar el legado de aquellos que los precedieron.

La continuidad de esta tradición demuestra la fuerte conexión entre las generaciones de jugadores y la importancia de mantener vivos los símbolos que representan la identidad del club. La victoria en el Superclásico, combinada con la recreación del gesto icónico, ha revitalizado el espíritu competitivo y la pasión que caracterizan a Boca Juniors, consolidando su dominio en el clásico argentino y generando una gran expectativa para los desafíos futuros





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