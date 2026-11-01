Boca Juniors recuerda el 1 de noviembre de 2015, fecha clave para el campeonato con 30 equipos y la Copa Argentina, antes del clásico contra River Plate.

Boca Juniors se prepara para enfrentarse a River Plate en un encuentro marcado por recuerdos históricos y la búsqueda de un nuevo título. La institución pone en valor la fecha del 1 de noviembre, un día significativo en su palmarés reciente que conecta el presente con el éxito de la temporada anterior. Este contexto histórico añade peso emocional al próximo clásico, donde el equipo busca consolidar su posición en la tabla de posiciones y celebrar una efeméride importante para la hinchada.

Elegancia y estrategia en el club xeneize

La dirigencia y el cuerpo técnico mantienen una imagen de sensatez y enfoque en cada oportunidad pública. Esta postura se ha convertido en un sello distintivo, especialmente durante las conferencias de prensa y los momentos donde la atención mediática se centra en la entidad. Aunque a veces las referencias externas pueden sorprender, el club mantiene una línea clara y directa en su comunicación.

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La elección de la fecha del partido no es casual. El 1 de noviembre tiene un peso particular porque, hace once años, en 2015, se definió el campeonato de esa temporada. Este torneo fue especial por ser el primero en disputarse con 30 equipos participantes, una estructura que cambió la dinámica de la liga. En esa oportunidad, el equipo logró el ascenso a la cima del fútbol argentino y, posteriormente, se consagraría en la Copa Argentina, sumando un doblete memorable.

El once histórico de la Bombonera

El 11 que logró ese triunfo clave está grabado en la memoria colectiva de los seguidores. La formación que formó ese día en el estadio de La Bombonera incluía porteros como Agustín Orión y Pablo Pérez. En la defensa destacaban Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Alexis Rolín y Fabián Monzón. La mitad del campo estaba comandada por Marcelo Meli, Andrés Cubas y Nicolás Lodeiro.

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El ataque lo lideraban Jonathan Calleri y Carlos Tevez, con el ingreso de Gino Peruzzi y Agustín Orión como figuras clave en la narrativa del momento. Carlos Tevez, como lateral izquierdo en ese contexto específico, marcó un punto de inflexión, parodiando su posición habitual pero siendo fundamental en la estructura táctica. El equipo ganó 1-0 y se hizo inalcanzable a falta de una fecha, asegurando el título con un festejo que sería recordado por su emoción y significado.

Contexto deportivo y político reciente

El camino hacia este momento no ha estado exento de desafíos. Tras no lograr títulos en el Torneo Transición 2014 ni en la Copa Sudamericana de ese mismo año, el club enfrentó una crisis interna. La situación se complicó aún más con un incidente de gas pimienta durante un partido, que la Conmebol resolvió dándole el triunfo por escrito a River Plate, un golpe difícil de digerir para la afición xeneize.

Daniel Angelici, quien estaba a punto de ser reelecto como presidente, lideró una etapa de reconstrucción. Sin embargo, su mandato tuvo una duración corta, solo dos meses más, interrumpido por una serie de resultados adversos. Una derrota contundente de 4-0 ante San Lorenzo en la Supercopa Argentina, seguida de un fracaso contra Racing en Avellaneda, marcaron el fin de esa etapa y abrieron la puerta a una nueva dirección.

Expectativas para el próximo encuentro

Con la victoria 1-0 sobre Tigre en la fecha 29 de la Primera División 2015, el club sentó las bases para un nuevo ciclo. Este segundo ciclo, hasta ahora, ha acumulado buenas sensaciones y resultados que animan a la hinchada. La historia de los superclásicos jugados en la anteúltima fecha en el estadio de Boca es rica en detalles y recuerdos, como el partido recordado de hace más de una década.

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Todo está listo para el Súper, con el once de Boca preparado para jugar ante River. La infografía de Olé presenta todos los números detrás de los goles entre ambos equipos en la previa del enfrentamiento. Los temas que aparecen en esta nota incluyen el análisis táctico, el estado de forma de los jugadores y la presión histórica que recae sobre cada clásico. La cita del 1 de noviembre sigue siendo un símbolo de grandeza que el equipo intenta renovar cada año.