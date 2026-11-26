Análisis de la fatiga acumulada en la plantilla de Boca Juniors tras meses de calendario exigente y la confirmación del rival en cuartos de final de la Copa Argentina y Sudamericana.

Boca Juniors atraviesa un momento crítico de su temporada con un calendario de alta intensidad que ha dejado a varios integrantes del plantel con una elevada carga física. El equipo xeneize ya aseguró su clasificación y tiene definido su rival en cuartos de final tras eliminar a Independiente Rivadavia, pero la evaluación médica y táctica es ahora prioritaria.

Evaluación de minutos y desgaste físico

El cuerpo técnico, bajo la conducción de Diego Arruabarrena, debe determinar quiénes están en condiciones óptimas para sostener el ritmo exigido en los próximos compromisos. Aunque los futbolistas manifiestan su intención de continuar en cancha, la realidad estadística revela un desgaste considerable en la estructura del equipo.

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La prioridad del entrenador será equilibrar el rendimiento con la salud de los jugadores, evitando lesiones mayores en una etapa donde la profundidad del plantel se pondrá a prueba. La gestión de las rotaciones será fundamental para mantener la competitividad en todas las frentes.

Lautaro Blanco lidera la participación

Lautaro Blanco se consolida como el futbolista de campo con mayor participación en el plantel durante este periodo difícil. Disputó 28 encuentros oficiales y completó los 90 minutos completos en 25 de ellos, una cifra que incluso supera la de otros referentes como Álvaro Montero.

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Su resistencia ha sido notable, aunque no estuvo exenta de altibajos. Descansó en la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, pero llegó con lo justo y necesario a la definición frente al Atlético Mineiro en la definición de la Copa Sudamericana.

El mediocampista aparece inmediatamente detrás de Blanco en el ranking de minutos jugados. Llegó exigido a los compromisos contra Banfield y Atlético Mineiro, partidos en los que además consiguió marcar goles decisivos. Frente a Independiente Rivadavia tuvo la posibilidad de descansar y recuperar energías, lo que le permitió llegar con cierta reservas al duelo anterior.

Defensa y liderazgo con desgaste

La línea defensiva también ha sufrido el peso de la agenda intensa. El defensor completó todos los minutos de Boca durante noviembre, siendo titular ante River Plate, Defensa y Justicia, Banfield, Atlético Mineiro e Independiente Rivadavia. Su compañero Facundo Herrera también tuvo una participación importante, aunque no disputó el segundo tiempo del Superclásico por decisión táctica de Arruabarrena.

El capitán del equipo, por su parte, tuvo una participación más dosificada durante el último mes. Por diferentes molestias físicas, solamente completó un encuentro completo en noviembre: el triunfo ante Independiente Rivadavia. A pesar de los inconvenientes físicos y del episodio de baja presión que sufrió durante la definición en Colombia, su presencia sigue siendo fundamental para el funcionamiento del equipo.

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Pivotes y alternativas ofensivas

El volante también arrastra una importante cantidad de minutos acumulados. Ante Independiente Rivadavia debió abandonar el campo por una molestia en la rodilla, producto de un golpe directo. Aunque todavía no había un parte médico definitivo, la primera impresión apuntaba a una salida por precaución, lo que abre la puerta a que Tomás Belmonte aparezca como una alternativa viable para reemplazarlo en el once inicial.

En el sector ofensivo, la Bestia continúa siendo una de las principales referencias del equipo. Marcó en la final de la Sudamericana y también convirtió ante Independiente Rivadavia. Sin embargo, el regreso de Adam Bareiro le suma competencia por el puesto, obligando a Arruabarrena a definir cuál de los dos titulares la próxima fecha.

El lateral uruguayo disputó todos los minutos posibles durante noviembre, aportando además un gol frente a Banfield y una asistencia contra Independiente Rivadavia. Ante la falta de una alternativa que ofrezca las mismas garantías por derecha, su continuidad en buenas condiciones resulta importante para el cuerpo técnico.

El colombiano se consolidó como una pieza fundamental del ataque en los últimos meses. Fue determinante en la semifinal de la Copa Argentina y en la final de la Sudamericana, y actualmente parece tener un lugar asegurado entre los titulares para el desafío de los cuartos de final contra su próximo rival.