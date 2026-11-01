Boca Juniors canta a River Plate: 'El que no salta se fue a la B' en el Superclásico

La hinchada de Boca Juniors cantó burlas al eterno rival antes del Superclásico. Incluyeron referencias a la eliminación de River y a la Copa Sudamericana.

Antes del inicio del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera, la hinchada local entonó un canto dirigido directamente a su eterno rival. El coro, que resonó con fuerza en el estadio, comenzó con la frase 'Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta se fue a la B'. Esta letra, conocida popularmente por ser un verso asociado a la figura del comunicador Marcelo Tinelli, fue utilizada por la barra borso para simbolizar la supuesta caída del equipo de Núñez a divisiones inferiores.

Cantos dirigidos al eterno rival

Los aplausos de la hinchada se intensificaron justo cuando Leandro Paredes ingresó al terreno de juego para el calentamiento previo al encuentro. El mediocampista empezó a dominar la pelota con naturalidad, realizando pases y un remate que, aunque desviado, fue recibido con comentarios burlones por parte de la grada. Este momento coincidió con el momento más alto del coro de 'vos sos de la B', que sonó a volumen aumentado mientras los jugadores de River cruzaban el campo.

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Referencias a la Copa Sudamericana

El canto no se detuvo en el pasado deportivo reciente. La hinchada también incluyó una referencia directa al actual torneo continental, donde los xeneizes juegan la final. La letra dice 'Vamos a traer la Copa a la Argentina, la copa que perdieron las gallinas'. Esta moción alude a la eliminación de River Plate en octavos de final de la Sudamericana, mientras que Boca se prepara para disputar la gran final ante Atlético Mineiro.

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Gestos y ambiente en la Bombonera

El conjunto dirigido por Leo Ponzio salió al campo para realizar su rutina de calentamiento y fue recibido por los gestos de la hinchada de Boca. Los aficionados locales aprovecharon cada oportunidad para lanzar consignas que mezclan el humor con la rivalidad histórica. Los videos captados por cámaras de prensa muestran la atmósfera cargada antes del pitido inicial.

La rivalidad en el centro de atención

Este tipo de cantos son parte inherente de la tradición del fútbol argentino, donde cada encuentro entre los dos grandes clubes se convierte en un escenario de enfrentamiento simbólico. La eliminación reciente de River en la Copa Sudamericana y la presencia de Boca en la final han proporcionado nuevo material para la sátira de la hinchada rival.