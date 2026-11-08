Boca Juniors Campeón Liga Argentina y Cuadro Playoffs Clausura 2026

Boca Juniors consagra la estrella 75 con 63 puntos. Conoce los cruces provisionales de los octavos de final y la situación de River y Racing en el Clausura 2026.

El club Boca Juniors se consagró definitivamente como el campeón de la Liga Profesional de fútbol argentino tras sumar 63 puntos durante la fase regular del Clausura 2026. La victoria se oficializó con una diferencia de un solo punto respecto a su competidor directo, Rosario Central, quien ocupó la segunda posición con 62 unidades. Este resultado histórico garantiza al Xeneize la denominación de campeón de liga y consolida su récord de haber alcanzado su estrella 75 del fútbol profesional.

La definición del título llegó de manera contundente en la última jornada de la fase regular, donde Boca Juniors logró una victoria por 1-0 ante Defensa y Justicia. El gol que selló el campeonato fue marcado por Enner Valencia, quien anotó en el tramo final del encuentro para asegurar los tres puntos necesarios. Esta actuación permitió al equipo de Boca cerrar su participación en la fase regular con un saldo de 17 victorias, 12 empates y solo tres derrotas en los 32 partidos disputados.

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La tabla anual definitiva que define las posiciones para el resto de la temporada muestra a Argentinos Juniors en tercer lugar con 60 puntos, completando así el podio de los tres mejores equipos del torneo regular. Más abajo en la clasificación se sitúan Instituto con 54 unidades, teniendo un partido pendiente por jugar, y Lanús con 49 puntos y también un encuentro por disputar. Estas posiciones son fundamentales para determinar el orden de los cruces en la ronda eliminatoria que sigue.

Cruces Provisiorios Octavos Final

Los octavos de final de los playoffs ya cuentan con ocho enfrentamientos provisorios que pueden sufrir modificaciones hasta que se resuelvan todos los partidos pendientes restantes. La dinámica del torneo establece que no habrá ventaja deportiva automática para los mejores equipos; en caso de empate al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos. Si la igualdad persiste al final de ese periodo, el vencedor se definirá mediante la ejecución de tiros penales.

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Entre los cruces más destacados, el club River Plate se enfrentará directamente al equipo de Defensa y Justicia. Esta llave presenta una particularidad estratégica importante, ya que el resultado puede alterar el orden de clasificación de otros equipos. Por ejemplo, si el club Independiente logra ganar sus partidos restantes, podría dejar de ser el rival de River Plate y pasar al otro lado de la llave, donde se medirá contra Barracas Central.

El cuadro preliminar también prevé escenarios hipotéticos que dependen estrictamente de los resultados finales. Existe la posibilidad remota de un enfrentamiento entre dos equipos rosarinos en una eventual semifinal, aunque esta situación está sujeta a cambios drásticos según el rendimiento de cada club en sus últimos compromisos. La estructura del torneo está diseñada para mantener la competitividad hasta el último minuto, sin favorecer a ningún equipo por su posición en la tabla anual.

Clasificados Copas Internacionales 2027

Tres equipos ya han asegurado matemáticamente su participación en la Copa Libertadores 2027 debido a sus posiciones en la tabla anual y sus títulos previos. Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors son los clubs que ya cuentan con sus plazas confirmadas para la competición continental más importante de Sudamérica. Esta clasificación se basa en los criterios establecidos en la reglamentación de la Liga Profesional, que considera la diferencia de gol y los goles a favor para desempates técnicos.

El club Independiente se encuentra actualmente fuera de los lugares que podrían beneficiarse con los corrimientos de plazas hacia la Copa Sudamericana. Esta situación es crítica debido a una paradoja reglamentaria específica que perjudica al Granate, ya que un solo gol a favor adicional le habría permitido superar tanto al equipo de Defensa y Justicia como a otros competidores directos. La diferencia mínima lo deja vulnerable ante posibles ajustes de cupos que podrían ocurrir si otro equipo obtiene un título adicional.

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La disputa por la Copa Sudamericana presenta una particularidad que afecta directamente a los equipos que luchan por los últimos cupos disponibles. El reparto definitivo de las plazas internacionales puede sufrir modificaciones significativas si alguno de los equipos que ya tiene su clasificación asegurada consigue otro título que entregue una nueva plaza internacional. Esto crea un escenario dinámico donde la incertidumbre sobre los últimos puestos continentales persiste hasta el final del calendario deportivo.

Calendario Fases Finales y Próximos Partidos

El calendario oficial para la continuación de los playoffs establece fechas precisas para las rondas eliminatorias restantes. Las rondas de cuartos de final están programadas para disputarse el 29 de noviembre, mientras que las semifinales se llevarán a cabo el 6 de diciembre. Esta estructura permite a los equipos restantes preparar sus estrategias tácticas con anticipación para enfrentar la presión de los partidos de ida y vuelta.

La gran final del torneo está prevista para disputarse un sábado específico, cerrando así la temporada competitiva de la Liga Profesional. Antes de llegar a esta etapa, Boca Juniors tendrá un compromiso inmediato que juega contra Independiente Rivadavia el miércoles 25. Este encuentro se desarrollará inmediatamente después de que el equipo xeneize dispute la final de la Copa Sudamericana contra el club Mineiro en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Se confirma que no habrá un Superclásico en las instancias iniciales de los playoffs, evitando así un duelo directo entre Boca Juniors y River Plate hasta una eventual final. Esta disposición garantiza que los equipos más fuertes no se eliminen entre sí tempranamente, manteniendo la integridad competitiva del torneo hasta las últimas instancias. Los aficionados y analistas esperan ver cómo evolucionan los cruces a medida que se resuelvan los partidos pendientes.