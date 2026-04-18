Boca Juniors, Campeón de la Liga de Campeones de América: Una Victoria Histórica en Casa

Boca Juniors se corona campeón de la Liga de Campeones de América tras una contundente victoria sobre SESI Franca en la final. El equipo Xeneize demostró un gran nivel de juego durante todo el torneo, culminando con un desempeño destacado en el Final 4 disputado en el Estadio Obras, donde contó con el apoyo de su afición para alzar el codiciado trofeo continental por primera vez en su historia.

El equipo de Nicolás Casalánguida ha sellado una hazaña memorable, alzándose con el título de la Liga de Campeones de América en un Final 4 que quedará grabado en la memoria de sus aficionados. En un duelo de semifinales electrizante, Boca Juniors demostró una autoridad indiscutible al doblegar a un poderoso Flamengo que, a pesar de su historial, no encontró la fórmula para contrarrestar el ímpetu y la estrategia del conjunto Xeneize.

El Estadio Obras, testigo de este logro, vibró con cada canasta y cada defensa férrea de un equipo que ha plasmado su mejor versión en el momento crucial de la competencia. Figuras como Martín Cuello, con 16 puntos, Agustín Barreiro, aportando 13 unidades y 10 rebotes, y Francisco Caffaro, con 12 puntos y también 10 rebotes, emergieron como pilares fundamentales en esta victoria, inyectando una dosis de ilusión y esperanza en los seguidores del club. En la otra llave de semifinales, SESI Franca, fiel a su condición de favorito y cumpliendo con las expectativas, superó a Nacional de Uruguay. Este resultado definió el enfrentamiento estelar en la final, donde Boca Juniors se mediría contra el campeón de la temporada 2022/23. El contraste en el desarrollo de las semifinales fue notorio: mientras Boca Juniors crecía y se fortalecía con el avance del partido, Flamengo experimentaba una dilución progresiva, incapaz de generar respuestas efectivas ante la presión boquense. Apenas un par de destellos de Gus Deodato, con 15 puntos, y Jhonatan Dos Santos, sumando 8 puntos y 10 rebotes, ofrecieron una resistencia aislada en una noche que, para el equipo brasileño, quedará en el olvido. El desempeño de Flamengo fue un claro reflejo de cómo un equipo puede desmoronarse bajo la presión de un rival inspirado y un escenario competitivo. Por su parte, el equipo uruguayo de Nacional, que llegaba al Final 4 ostentando una impresionante racha de ocho victorias consecutivas, vio cómo sus esfuerzos no fueron suficientes para superar a un Franca sólido. A pesar de los aportes de jugadores como Ernesto Oglivie, quien anotó 14 puntos y capturó 5 rebotes, y James Feldeine, con 11 unidades, el conjunto uruguayo no pudo materializar su buen momento en una victoria que los proyectara a la final. Sin embargo, su participación no fue en vano, ya que tendrían la oportunidad de luchar por el tercer puesto ante un Flamengo en busca de redención. El escenario de la gran final quedó así perfectamente delineado: Boca Juniors, impulsado por el aliento de su afición, se preparaba para disputar la oportunidad más grande de su historia, la de consagrarse campeón continental por primera vez. Enfrente, un rival de peso como Franca, con la ambición de revalidar su título y demostrar, una vez más, su supremacía en el baloncesto americano. La noche prometía ser épica, un capítulo más en la rica historia del deporte, con Boca Juniors escribiendo su propio destino hacia la gloria





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