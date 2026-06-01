Boca Juniors busca un nuevo entrenador después de la eliminación en la Copa Libertadores

La dirigencia de Boca Juniors decidió no renovar el contrato del entrenador Úbeda después de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club buscará un nuevo entrenador para liderar el plantel profesional en un momento de fuerte exigencia deportiva.

La dirigencia de Boca Juniors decidió no renovar el contrato del entrenador Úbeda después de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores .

El club buscará un nuevo entrenador para liderar el plantel profesional en un momento de fuerte exigencia deportiva. La decisión también alcanzó a su principal colaborador, y el club quedó ante el desafío de encontrar un nuevo conductor. La eliminación temprana en la Libertadores y la caída frente a Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura dejaron al equipo sin objetivos importantes y aceleraron el análisis de la dirigencia.

El golpe definitivo llegó en La Bombonera, cuando Boca cayó por 1-0 ante la Universidad Católica y quedó eliminado del certamen continental. Ahora comienza una nueva búsqueda para el Xeneize, con el mandato de Riquelme vigente hasta diciembre de 2027. La dirigencia deberá definir quién será el encargado de liderar un proyecto que buscará devolver al club a los primeros planos tanto en el fútbol argentino como en las competencias internacionales.

La salida de Úbeda marca el cierre de un ciclo que nació en circunstancias extraordinarias y que concluye tras poco más de siete meses al frente del equipo





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