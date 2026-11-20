Boca Juniors se enfrenta al Atlético Mineiro en Barranquilla este sábado por la final de la Copa Sudamericana. El duelo define al campeón y otorga 10 millones de dólares al ganador.

Este sábado, Barranquilla será el escenario central para la definición de la Copa Sudamericana, donde Boca Juniors intentará vencer a Atlético Mineiro desde las 19.30 horas. La autoridad de Migraciones de Colombia estima que 58.000 extranjeros arribarán a la ciudad, de los cuales 40.000 serían simpatizantes del equipo xeneize.

La misión del club de la Ribera es superar una sequía de 18 años en competiciones continentales y alzarse con su tercer título en esta competición específica. Boca ya había ganado la Copa Sudamericana en 2004 y 2005, y su último éxito internacional data de 2008 con la Recopa Sudamericana. Para lograrlo, el equipo enfrentará al Galo en el estadio Metropolitano, recientemente remodelado.

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Detalles de la Final y Logros Económicos

La partida determinará al campeón del torneo y definirá los premios monetarios y los cupos para el siguiente año. El club vencedor obtendrá un premio de 10 millones de dólares y un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Además, disputará la Recopa Sudamericana ante el ganador de la actual Copa Libertadores, cuyo duelo se definirá en una semana entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

El subcampeón, por su parte, se llevará 2,5 millones de dólares. Esta será la tercera definición consecutiva entre clubes argentinos y brasileños en este torneo, marcando la octava final en la historia del campeonato. La historia reciente muestra el dominio argentino, ya que los clubes de Argentina lideran el historial con 11 trofeos, seis más que los equipos de Brasil.

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Posiciones de Stakeholders y Contexto Táctico

El director técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, lidera su segundo ciclo al frente del equipo desde julio. El técnico ha logrado sacar al club de un letargo de casi cuatro años sin celebraciones, consagrándose en la Tabla Anual de la Liga Profesional Argentina. En sus últimas 24 presentaciones, el equipo acumula 15 victorias, ocho empates y apenas una derrota, demostrando un sólido presente competitivo.

El plantel xeneize cuenta con figuras clave como el capitán Leandro Paredes, campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022. El arquero colombiano Alvaro Montero y el delantero uruguayo Miguel Merentiel, con 15 goles este año, son fundamentales. Arruabarrena ha destacado la estabilidad mental del grupo ante la presión de jugar todas las finales recientemente.

Por su parte, el Atlético Mineiro llega a esta final con la necesidad de revancha tras caer en la final de 2005 contra Lanús. El técnico argentino Barba Domínguez enfatizó que el equipo debe ser fuerte independientemente de cómo lleguen al partido. El Galo acumula siete partidos sin conocer la victoria y quedó eliminado de la Copa de Brasil por Gremio.

Impacto Real y Movilización de Aficionados

La final ha generado una movilización significativa de aficionados que ya llegaron a Colombia. La víspera, una marea de simpatizantes protagonizó sendos banderazos que iniciaron en la playa y continuaron por la noche en el casco histórico cartagenero. Este ambiente festivo refleja la enorme expectación generada por el partido.

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Entre los datos más pintorescos de esta movilización se encuentra el de Nelson Sosa, residente de 10 años en Medellín. Este paranaense recorrió 735 kilómetros en un Renault 4 modelo 1974 para alentar a Boca en Barranquilla. Su viaje ejemplifica la pasión y el esfuerzo de los hinchas que cruzaron fronteras para vivir el evento.

El contexto económico y deportivo para Boca Juniors es favorable tras consolidarse como el mejor equipo del fútbol argentino. El equipo busca convertir estos éxitos locales en una consagración continental. La victoria en Barranquilla no solo traería un trofeo, sino también la estabilidad financiera y deportiva que el club necesita para mantenerse en la élite sudamericana.

Para el Atlético Mineiro, la situación es crítica. Además de la eliminación en semifinales de la Copa de Brasil, el equipo quedó séptimo en el Brasileirao, fuera de los puestos de clasificación a la Libertadores 2027. Con solo tres jornadas restantes para el final del campeonato local, la final de la Copa Sudamericana representa una última oportunidad para recuperar la gloria y validar la temporada del club brasileño.