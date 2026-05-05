Boca Juniors busca la victoria ante Barcelona de Guayaquil en Copa Libertadores

Boca Juniors enfrenta a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores, buscando recuperar la senda del triunfo y consolidar su posición en el Grupo D. El partido se disputará el 5 de mayo de 2026 en Ecuador.

Boca Juniors se enfrenta a un desafío crucial en su camino por la Copa Libertadores al visitar a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Banco Pichincha .

El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D, se disputará el martes 5 de mayo de 2026 a las 21 hora de Argentina y a las 19 hora local en Ecuador. El equipo argentino, dirigido por Claudio Ubeda, necesita imperativamente una victoria para consolidar su posición en el grupo tras una reciente derrota ante Cruzeiro. Actualmente, Boca Juniors suma 6 puntos y un triunfo lo alejaría significativamente de la lucha por la clasificación.

El árbitro principal será el colombiano Carlos Betancur, asistido en el VAR por su compatriota Nicolás Gallo. Los aficionados podrán seguir el partido a través de Fox Sports Telefé y la plataforma de streaming Pluto TV, que contará con la participación especial del creador de contenido Muzzu - Agustín Muzzupappa - sumándose al equipo de comentaristas junto a Nico Gómez Zurita y Jero Torres Santoro.

La probable formación de Barcelona incluye a José Contreras en el arco, una defensa conformada por Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez y Brayan Carabalí, un mediocampo con Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo y Jandry Gómez, y una delantera liderada por Darío Benedetto y Héctor Villalba, bajo la dirección técnica de César Farías. Por su parte, Boca Juniors saldría al campo de juego con Leandro Brey en el arco, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la defensa, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el mediocampo, y Miguel Merentiel y Milton Giménez en la ofensiva, con Claudio Ubeda al mando.

Boca Juniors llega a este encuentro con el ánimo renovado tras un importante triunfo 2-1 sobre Central Córdoba en Santiago del Estero, lo que le permitió finalizar en la segunda posición de su zona en el Torneo Apertura. Este resultado le asegura un lugar en los octavos de final del campeonato, donde se enfrentará a Huracán en la Bombonera el próximo sábado.

Sin embargo, la Copa Libertadores sigue siendo uno de los objetivos principales del equipo en este semestre. Actualmente, Boca Juniors ocupa la segunda posición en su grupo de la Libertadores, superado por Universidad Católica debido al desempate olímpico. El equipo busca recuperarse de la derrota sufrida en Brasil ante Cruzeiro y reafirmar su candidatura al primer puesto del grupo.

Se espera que Claudio Ubeda mantenga la base del equipo que obtuvo el triunfo ante Central Córdoba, aunque deberá realizar una modificación obligada debido a la expulsión de Adam Bareiro en el partido anterior. En su lugar, Milton Giménez, quien anotó en el último partido, ocupará un lugar en el once inicial. La necesidad de sumar puntos es fundamental para Boca Juniors, que busca asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo.

Barcelona de Ecuador, por otro lado, atraviesa un momento complicado. El equipo dirigido por César Farías aún no ha sumado puntos en la Copa Libertadores, con apenas un gol a favor y seis en contra. Sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda son prácticamente nulas, y depende de un verdadero milagro para mantener viva la esperanza. En el ámbito local, la situación tampoco es favorable, ya que el equipo viene de igualar 1-1 ante Manta por la Liga Pro.

La urgencia es máxima para Barcelona, ya que una derrota ante Boca Juniors significaría su eliminación prematura del certamen continental y prácticamente lo dejaría sin opciones de luchar por un lugar en la Copa Sudamericana. El equipo necesita desesperadamente un cambio de rumbo y un rendimiento superior para revertir la situación. La presión sobre César Farías y sus jugadores es considerable, y se espera una respuesta contundente en el partido ante Boca Juniors.

La afición ecuatoriana espera un esfuerzo máximo por parte de su equipo, aunque las expectativas no son las más alentadoras. El partido representa una oportunidad para Barcelona de demostrar su capacidad y orgullo, a pesar de las adversidades





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