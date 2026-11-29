El equipo de Rodolfo Arruabarrena acumula seis triunfos sin recibir goles. El Xeneize busca igualar su récord histórico de siete partidos invictos al enfrentar a Gimnasia este domingo 29 de noviembre.

Boca Juniors se prepara para un desafío con profundo significado histórico al enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio La Bombonera. El conjunto albirrojo, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, lidera una racha defensiva excepcional que ha cautivado a la hinchada y generado expectativas sobre sus posibilidades de escribir un nuevo capítulo en la historia del club. La necesidad de mantener la concentración absoluta es la prioridad inmediata.

Racha de seis victorias sin recibir goles

El Xeneize ha demostrado una solidez defensiva contundente tras vencer 2-0 a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Este triunfo consolidó una seguidilla de seis partidos consecutivos en los cuales la valla del equipo no ha sido batida. Desde los últimos 24 minutos del enfrentamiento anterior a esta racha, la institución de la Ribera no ha vuelto a sufrir goles, lo que refleja una disciplina táctica impecable.

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Esta serie de impecables actuaciones incluye victorias por 1-0 ante Independiente y River Plate, así como una ganancia por 1-0 contra Defensa y Justicia. El saldo también incluye un contundente 3-0 frente a Banfield por la Copa Argentina y un importante 2-0 contra Atlético Mineiro en la definición de la Copa Sudamericana. Cada una de estas partidas confirma la tendencia positiva del equipo.

Historial de récords defensivos del club

Alcanzar siete encuentros seguidos sin recibir goles permitiría a Boca Juniors igualar una marca que únicamente ha logrado en cuatro oportunidades a lo largo de más de un siglo de trayectoria competitiva. La cifra más extensa y prestigiosa de esta lista se registró en 1969, cuando el equipo logró mantener la valla invicta durante 782 minutos. Esta hazaña sigue siendo la máxima expresión de resistencia defensiva en la historia institucional.

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Además de aquel hito en 1969, la entidad ya había completado seis partidos sin recibir goles en distintas temporadas: 1926, 1930, 1964, 1991, 2002, 2006, 2007 y 2012. Sin embargo, igualar o superar la marca de 1969 requiere una constancia que ha sido difícil de sostener durante décadas. El actual grupo de jugadores busca emular aquellos elencos legendarios.

Próximo compromiso y clasificación

El desafío decisivo se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre, comenzando a las 20.30 horas en el estadio de La Bombonera. Este partido no solo implica la clasificación inmediata en el torneo, sino también la oportunidad de alcanzar un hito estadístico que permanece vigente desde hace más de 100 años. La presión por mantener la racha será palpable desde el pitido inicial.

La posibilidad de sumar siete clean sheets seguidos representa un logro que solamente se ha conseguido cuatro veces en la historia del club. Para lograrlo, es fundamental que los jugadores mantengan el nivel de exigencia que han demostrado en las últimas fechas. El técnico Rodolfo Arruabarrena ha enfatizado la importancia de no bajar la guardia.

Los jugadores han recibido el reconocimiento necesario por su esfuerzo y dedicación en el campo. La finalización de esta racha dependerá de la capacidad del equipo para responder a las exigencias tácticas en el segundo duelo contra Gimnasia. El futuro inmediato del conjunto albirrojo está ligado a esta defensa histórica que busca cerrar el año con broche de oro defensivo.