Boca Juniors llega a Barranquilla con retraso para enfrentar al Junior en la final de la Copa Sudamericana, buscando terminar una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

El plantel de Boca Juniors arribó a la ciudad colombiana de Barranquilla con un ligero retraso en su vuelo chárter para disputar la ansiada final de la Copa Sudamericana. La demora de aproximadamente 45 minutos en el despegue desde Buenos Aires no afectó la motivación del equipo, que busca poner fin a una sequía de títulos internacionales que pesa sobre la institución desde hace 18 años. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena ya se encuentran instalados en su hospedaje, listos para concentrarse en el partido decisivo contra el Junior de Barranquilla.

Detalles del arribo y recepción

El técnico Vasco Arruabarrena confirmó la llegada a su plantel con palabras de optimismo, reconociendo que el trayecto fue ligeramente más largo de lo habitual, pero asegurando que el grupo está enfocado en preparar el duelo del sábado. El equipo descendió en el Hotel Estelar Alto Prado, ubicado estratégicamente a pocas cuadras del Gran Malecón y cerca de la icónica estatua de Shakira. La atmósfera en la puerta del alojamiento fue intensa, con cientos de hinchas congregados desde muy temprano para recibir a sus ídolos.

Also read Boca Juniors viaja a Colombia con el plantel completo para la final de la Copa Sudamericana

Los jugadores, encabezados por el capitán que utilizó medias de compresión durante el viaje, dejaron sus mochilas a un lado para caminar directamente hacia las vallas donde se agolpaban los simpatizantes. La recepción fue calurosa, literalmente, ya que la temperatura superó los 30 grados centígrados y la humedad sofocante rozó el 70 por ciento. A pesar del clima tropical, la devoción de los aficionados no decaía, creando un ambiente de festividad y apoyo incondicional.

Riquelme y la figura del capitán

Una presencia destacada entre el plantel es el legendario Juan Román Riquelme, quien acompaña a la delegación y se encuentra alojado en el mismo hotel en Barranquilla. Su presencia refuerza el vínculo con la historia gloriosa del club en las competencias internacionales. El actual capitán del equipo también fue protagonista de la recepción, siendo uno de los jugadores más requeridos por la prensa y los aficionados para fotos y autógrafos, demostrando su gran ascendencia dentro del vestuario y la hinchada.

Advertisement

Mientras tanto, los jugadores más jóvenes del plantel también interactuaron con los simpatizantes. Algunos de ellos, célebres por sus interacciones en redes sociales como los saludos de cumpleaños, captaron la atención de la afición. Esta mezcla de experiencia histórica liderada por Riquelme y la energía de las nuevas figuras crea una dinámica única para el equipo rumbo a la final.

Preparación en suelo colombiano

El calendario de preparación para el jueves se centra en aclimatarse al intenso calor y la humedad característica de la región Caribe. Boca Juniors realizará sus entrenamientos en el estadio donde el Junior de Barranquilla ejerce de local, ya que las obras de remodelación del Metropolitano no estaban finalizadas para la fecha del encuentro. Este campo de juego será el escenario principal para que el equipo se familiarice con las condiciones locales.

Para el viernes, la agenda del club indica un reconocimiento oficial del campo de juego. Además, el entrenador Rodolfo Arruabarrena impartirá una conferencia de prensa en el propio estadio, cumpliendo así con el protocolo establecido por la CONMEBOL para las finales. Este paso es fundamental para cerrar cualquier incógnita táctica o logística antes del gran duelo.

La final del sábado

El encuentro decisivo está programado para el sábado, iniciando a las 17:30 horas locales, lo que corresponde a las 19:30 de la hora argentina. El árbitro encargado de dirigir el partido es el uruguayo, quien tendrá la responsabilidad de gestionar el partido más importante del año para el club albirrojo. La expectación es máxima, no solo por el título, sino por la recompensa de terminar con casi dos décadas sin conquistar una Copa Sudamericana.

Advertisement

La tensión también llega desde la otra banda, con comentarios de la afición contraria en la despedida de los jugadores del Atlético Mineiro, que les auguraron un encuentro difícil si perdían el título. Sin embargo, el foco de Boca está puesto en su propia historia y en la oportunidad de escribir una nueva página dorada en el fútbol sudamericano, apoyado por la energía de una ciudad que los espera con los brazos abiertos.