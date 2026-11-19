El plantel de Boca Juniors, dirigido por Vasco Arruabarrena y liderado por Riquelme, llegó a Barranquilla precedido por una multitud de hinchas argentinos y colombianos.

El plantel profesional de Boca Juniors arribó con total normalidad a la ciudad colombiana de Barranquilla para prepararse en la sede de la gran final de la Copa Sudamericana. La delegación oficial del club Xeneize aterrizó en el aeropuerto local tras un vuelo chárter exclusivo que transportó a los futbolistas convocados y a la comisión técnica hacia la capital del departamento del Atlántico.

La llegada oficial del equipo se consumó pasadas las 20:00 horas en horario de Colombia, lo que corresponde a las 22:00 horas en la Argentina, confirmando el compromiso del club con el calendario internacional. Los 33 futbolistas bajo la dirección de Vasco Arruabarrena comenzaron inmediatamente su etapa de concentración, separándose de los medios de comunicación y la presión periodística para proteger su concentración táctica.

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Llegada histórica del plantel Xeneize

Boca Juniors ya está físicamente establecido en Barranquilla tras tocar tierra en la pista de aterrizaje principal de la ciudad, un evento que marcó el inicio de la fase final de su periplo continental. El vuelo chárter que trasladó a la delegación completa tocó tierra con precisión cronometrada, integrando tanto al cuerpo técnico como a los jugadores que conformarán la lista definitiva para disputar el título continental ante el rival que define la final.

Juan Román Riquelme encabezó la comitiva oficial que bajó de la aeronave, actuando como la figura principal que guía al equipo en esta instancia decisiva de la competición. Su presencia al frente del plantel refuerza la estructura institucional y el liderazgo que busca mantenerse inquebrantable durante los días críticos de preparación física y mental.

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Recepción multitudinaria de hinchas

Miles de hinchas argentinos y colombianos prepararon un recibimiento especial de gran magnitud para el plantel xeneize, convirtiendo los alrededores del aeropuerto en una verdadera festividad popular de coloridos y música. Una multitud masiva comenzó a copar los accesos a la terminal aérea con banderas azul y oro, camisetas institucionales y cánticos que anticipan la celebración futura, demostrando la arraigada pasión por el club más allá de las fronteras nacionales.

Los aficionados argentinos llegaron con una devoción histórica, pero no están solos en esta misión de apoyo logístico y moral, ya que también hay miles de colombianos que sienten los colores de Boca como propios y que se sumaron activamente a la bienvenida. Esta convergencia demográfica crea un ambiente único donde el club argentino se ha convertido en un símbolo de identidad compartida para la población local que se sintió parte del proceso de la temporada.

Traslado al Hotel Estelar Alto Prado

El plantel se trasladará inmediatamente hacia el Hotel Estelar Alto Prado, donde tendrá su búnker de seguridad y concentración durante toda la estadía en la ciudad sede del evento deportivo. Este establecimiento hotelero será el centro de operaciones donde se desarrollarán las sesiones de trabajo, la recuperación física y las reuniones tácticas previas al partido decisivo que definirá el campeón continental.

La expectativa en la ciudad es enorme y se mantiene activa desde hace horas, con una multitud paciente esperando por los jugadores más populares para intercambiar saludos breves y tomar fotografías. Paredes, Merentiel y Villa figuran entre los futbolistas más buscados por los seguidores que congregaron este movimiento espontáneo en las calles cercanas a la terminal aeroportuaria.

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Clima festivo y próximos pasos

La canción hit "En todas partes vamo' a estar, esta es la banda de Boca" ya se escucha con fuerza en las calles, creando una atmósfera de euforia que promete desatar otro estallido de pasión cuando el equipo aparezca públicamente. La fiesta está completamente armada en Barranquilla, organizada por la afición y preparada para recibir a los protagonistas del deporte sudamericano con la máxima jerarquía protocolar.

El clima de celebración continúa mientras se espera el momento exacto en que el equipo abandonará el recinto seguro del hotel para iniciar los entrenamientos en las instalaciones asignadas por la organización del torneo. Los pasos siguientes implican la adaptación al clima, la revisión de unidades tácticas y la gestión del压力 psicológico, todo ello enmarcado en el respeto por el rival y la responsabilidad de representar al club más laureado de la historia futbolística argentina en la cima del continente.