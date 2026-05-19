Boca Juniors al borde de la eliminación: necesita ganar a Cruzeiro para seguir con vida en la Libertadores

El equipo de Claudio Úbeda lucha por sobrevivir en la Copa Libertadores tras dos derrotas consecutivas. Una victoria ante Cruzeiro es clave para evitar la eliminación.

El Xeneize de Boca Juniors se encuentra en una situación crítica en la fase de grupos de la Copa Libertadores . Con solo seis puntos obtenidos en cuatro partidos, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda ocupa la tercera posición en el Grupo D. Tras sufrier dos derrotas consecutivas, tanto de visitante como en su estadio, el equipo necesita urgentemente una victoria para mantener sus esperanzas de avanzar a los octavos de final.

Una derrota ante Cruzeiro en la Bombonera sería desastrosa, ya que implicaría la eliminación matemática del club, puesto que sus rivales le sacarían cuatro puntos de ventaja con tres partidos restantes. Esto representaría el peor escenario posible para Boca, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol argentino y sudamericano





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