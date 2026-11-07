Boca Junior rinde homenaje a Martín Palermo con video emotivo

Boca Junior presentó un tributo visual a Martín Palermo con motivo de su cumpleaños número 53. El video recupera goles icónicos y su legado eterno en el club xeneize.

El club xeneize dedicó un emotivo homenaje a su máximo goleador histórico, Martín Palermo, con ocasión de su cumpleaños número 53. La institución publicó un video que recorre los momentos más célebres de la carrera del delantero en el estadio La Bombonera.

La pieza audiovisual inicia con la música "Loco un poco" de la banda Turf sonando a todo volumen. En esta apertura, Palermo aparece realizando su icónica celebración de regreso al centro del campo, un gesto que se ha convertido en sinónimo de identidad para el club.

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Goles icónicos en el Templo

El primer plano destacado muestra la celebración agónica bajo la lluvia y el abrazo con Juan Román Riquelme. Esta escena corresponde al partido crucial del Apertura 1998, donde Boca Juniors venció 2-1 a Talleres en un momento decisivo para el campeonato.

Posteriormente, el video transita a un saludo personal dentro del glorioso año 2000. La banda sonora da un salto temporal para llegar al estribillo, marcando la transición hacia la etapa de mayor consolidación y los triunfos más importantes de la trayectoria deportiva del delantero en el equipo de la avenida La Plata.

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Legado y liderazgo en la cancha

Antes del cartel de saludo formal, se muestra una imagen significativa del liderazgo de Palermo: el jugador dirigiendo el equipo con el banderín en mano. Esta captura evidencia el rol de mando que ejerció incluso con figuras actuales y ex presidentes dentro de la camiseta xeneize.

Impacto en el presente futbolístico

El tributo llega en un momento donde el club debe definir su clasificación para la final de la Copa Argentina. Será en los próximos días que se confirmará la clasificación definitiva de Boca Juniors en esta competición histórica del fútbol nacional.

La definición de la Tabla Anual mantiene viva la lucha por el título, con Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central en carrera. La situación actual requiere máxima concentración para asegurar los objetivos restantes en la temporada.

Confirma el amor eterno del hincha

El video cierra con la certeza de que, pase lo que pase en los resultados actuales, Martín Palermo quedará grabado para siempre en el corazón del hincha xeneize. Su legado trasciende cualquier resultado deportivo inmediato, consolidándose como una leyenda inmortal.

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El club continúa su competencia en el Torneo Clausura, con el enfrentamiento pendiente contra Defensa y Justicia. Los aficionados pueden seguir las posibles formaciones, horarios y canales de transmisión para apoyar al equipo en esta etapa crucial del torneo.