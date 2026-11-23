Análisis detallado del duelo entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura en La Bombonera.

El miércoles, a partir de las 21:00 horas, La Bombonera albergará un duelo fundamental de los octavos de final del Torneo Clausura. El club Boca Juniors recibirá al conjunto mendocino Independiente Rivadavia en un encuentro que define pasos en la competición local. Los xeneizes llegan con la ambición de mejorar su desempeño en el certamen tras su reciente consagración continental.

El contexto del torneo y la clasificación

Boca Juniors busca reorientar su enfoque hacia el ámbito interno después de ganar la Copa Sudamericana. Este título, obtenido en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, puso fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales para la institución. El equipo de Rodolfo Arruabarrena ha levantado ya el segundo de los cinco trofeos que aspira a ganar antes de finalizar el año.

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En la tabla de posiciones, Boca Juniors ocupa el último lugar en la Zona B, situándose por detrás de Instituto. Esta circunstancia lo obliga a jugar como local en esta instancia eliminatoria. El club tiene la oportunidad de asegurar el estadio para los cuartos de final contra Gimnasia si logra superar a Independiente Rivadavia en este partido.

La situación de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia accedió a la ronda de octavos de final tras finalizar en séptima posición con 23 puntos. Su desempeño en el campeonato se compone de seis victorias, cinco empates y cinco derrotas. El equipo mendocino aprovechó el título de Boca en la Copa Sudamericana para clasificarse, lo que le permitió entrar a la fase previa de la próxima Copa Libertadores.

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Si Independiente Rivadavia logra la victoria ante Boca Juniors, obtendrá el boleto directo hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esta posibilidad también está abierta si gana el Torneo Clausura Boca Juniors o Rosario Central. La alegría de competir en el certamen continental por segundo año consecutivo contrasta con una serie de resultados negativos en el segundo semestre.

Rendimiento y dudas tácticas en el duelo

El desempeño de Independiente Rivadavia ha declinado significativamente desde su rol de líder en dos tercios de la temporada 2026. El equipo terminó en quinto lugar y fue eliminado de la Copa Libertadores por Fluminense. También cayó por penales en la Copa Argentina ante Atlético Tucumán. Estas caídas evidencian una pérdida de consistencia táctica y física del plantel mendocino.

El entrenador de Independiente Rivadavia enfrenta decisiones importantes sobre la alineación inicial. El lateral izquierdo sufrió una descompensación por golpe de calor y deshidratación tras el partido ante Mineiro, lo que lo deja fuera del equipo. Su reemplazante directo en la lista será Gonzalo Ríos.

Defensa y ataque bajo presión

Además del problema en la banda izquierda, hay dos dudas fundamentales en la composición del equipo. En la línea defensiva, Sheyko Studer y Alejo Osella pelean por un lugar en el once titular. Por otro lado, en el mediocampo, Leonard Costa y Tomás Bottari disputan la posición central. Estas elecciones dependerán de la recuperación física de los jugadores.

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El contexto del rival también influye en la estrategia. Boca Juniors llega con muchos minutos jugados y en límite físico. La situación se ve agravada por la baja de un jugador clave que fue expulsado en el clásico ante Gimnasia de Mendoza. La preparación para este miércoles exigirá una gestión cuidadosa de las cargas físicas para evitar nuevos contratiempos.