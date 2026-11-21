Boca Jrs y Atlético Mineiro disputan la Copa Sudamericana 2026 el 21 de noviembre en Barranquilla. Conoce la historia, eliminatorias y detalles del partido.

Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre en la definición de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro decisivo se disputará a partido único en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. La transmisión oficial comenzará a las 19.30 horas según la hora argentina a través de ESPN y D Sports.

Ruta de Boca Jrs hacia la definición

El Xeneize llega a esta final con la ilusión de recuperar el brillo continental que le falta desde 2008. Ese año, el club consiguió la Recopa Sudamericana, su último trofeo fuera del país. Ahora, con uno de sus principales referentes, buscará cerrar la temporada con una nueva conquista que consolide su historia.

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Para llegar a la final, Boca derrotó a O'Higgins de Chile en los playoffs con un global de 1-1 y victoria por penales. En octavos de final eliminó a Recoleta de Paraguay con un contundente marcador de 7-1 en el global. En cuartos de final venció a San Pablo 2-1 tras un empate 1-1 en el Morumbí y repitió el resultado en las semifinales.

Trayectoria de Atlético Mineiro

Por su parte, el Galo de Eduardo Dominguez también completó un camino sólido. Tras ser puntero de la Zona A, el equipo brasileño se metió directamente en los octavos de final. Allí, derrotó con un global de 3-2 a RB Bragantino.

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Posteriormente, superó por penales al Santos de Neymar en los cuartos de final. En las semifinales, sufrió hasta el último minuto para superar a Montevideo City Torque. Ganó 3-0 en Brasil y cayó 2-0 en Uruguay, pero el global le permitió acceder a la final.

Estadísticas y clasificación garantizada

La final entre Boca y Atlético Mineiro busca definir al primer equipo en ganar tres veces el certamen. Boca ya logró la Copa Sudamericana en 2004 y 2005. El Xeneize tendrá una oportunidad importante para sumar una nueva estrella a su historia continental y convertirse en el único tricampeón.

El ganador del partido también obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Boca ya tiene asegurada su participación en ese torneo gracias a la Tabla Anual de la Liga Profesional. Por otro lado, el conjunto brasileño intentará quedarse con el trofeo para sumar un nuevo título internacional a sus vitrinas.

Detalles del partido y transmisión

El duelo se disputará este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. La misma se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN y DSports. Además, estará disponible vía streaming por Disney+ Premium, DGO y Paramount+.

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El equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará volver a conquistar un título internacional después de 18 años. En el último entrenamiento antes de la final, se confirmó la ausencia de un titular. Esto podría influir en la estrategia del entrenador para el partido decisivo.