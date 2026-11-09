Boca Jrs vende entradas para semifinal en Malvinas Argentinas el 14 de noviembre

Boca Jrs agota entradas para la semifinal en Mendoza. Venta online vía Deportick y presencial en boleterías. Detalles de precios y horarios.

El fútbol argentino vuelve a centrar su atención en la provincia de Mendoza para la disputa de una semifinal de alta competencia. El club Boca Juniors ha habilitado la comercialización de accesos para el encuentro programado para el sábado 14 de noviembre, comenzando desde las 19:00 horas en el estadio Malvinas Argentinas.

Agotamiento masivo en venta online

Los aficionados del equipo xeneize manifestaron un interés excepcionalmente alto desde el primer momento de la habilitación de las entradas. La plataforma Deportick registró un volumen de solicitudes tan elevado que resultó en el agotamiento casi total de los sectores tanto de plateas como de populares.

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Esta rápida disponibilidad limitada evidencia la fuerte movilización de la hinchada hacia la capital mendocina. Los hinchas xeneizes lograron adquirir gran parte del inventario inicial mediante el sistema de reserva en línea, priorizando la adquisición de localidades antes de que se consumiera el stock disponible.

Detalles de precios y categorías

La organización ha establecido tarifas diferenciadas según la edad de los asistentes y el tipo de localidad seleccionada. Para los menores de hasta 11 años, el costo del acceso se fija en $65.000. Esta cifra representa el valor unitario que deben abonar los acompañantes infantiles para ingresar al recinto deportivo.

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Las entradas para adultos en las categorías generales continúan bajo la administración de la plataforma digital mencionada. La diferencia de precio entre las secciones populares y las plateas responde a la ubicación estratégica dentro del estadio, ofreciendo distintas visuales del campo de juego para los espectadores.

Procedimientos de canje presencial

Una vez reservadas las localidades a través del canal virtual, los espectadores deberán realizar el canje por entradas físicas en persona. Este trámite es obligatorio para garantizar la seguridad y el control de asistencia en el evento deportivo programado para el fin de semana.

Horarios y puntos de venta presencial

Para quienes no lograron adquirir sus accesos por internet, quedan habilitados turnos específicos de venta presencial. El viernes 13, desde las 11:00 hasta las 19:00, la Boletería Norte del Malvinas Argentinas atenderá exclusivamente a los hinchas xeneizes interesados en plateas.

Simultáneamente, la Boletería Sur del mismo estadio funcionará con el mismo horario y condiciones para la venta general o para otros sectores no cubiertos por la reserva online. Estos puntos de venta física permitirán completar la asistencia prevista para el partido del sábado.

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Restricciones el día del partido

Es fundamental que los asistentes tengan en cuenta que el día del partido, sábado 14 de noviembre, no habrá expendio de entradas en la entrada principal ni servicios de canje de último momento.

Esta medida busca agilizar los accesos y reducir las colunas en las puertas del estadio. Los aficionados deben tener sus tickets físicos en mano con anterioridad al ingreso al recinto para evitar contratiempos en la logística de entrada.