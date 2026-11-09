Boca Jrs: Retorno de Bareiro y preparativos Copa Argentina con equipo en Ezeiza

Xavier Masciel retoma entrenamientos en Ezeiza para la Copa Argentina. Lucas Bareiro, operado en septiembre, tiene chance de volver a las canchas tras superar su lesión lumbar.

Xavier Masciel se prepara para liderar la vuelta a los entrenamientos de Boca Juniors este martes en las instalaciones de Ezeiza, con el objetivo inmediato de darle forma al compromiso en la Copa Argentina. Este momento es crucial para el club xeneize, ya que coincide con el inicio de las grandes definiciones del año deportivo.

Desafíos de la Copa Argentina

El director técnico enfrenta la tarea de estructurar un equipo competitivo que pueda enfrentar las instancias decisivas del torneo nacional. La prioridad es encontrar la mejor conformación táctica para los próximos encuentros, asegurando que los jugadores estén en su mejor condición física y mental.

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La situación del delantero paraguayo Lucas Bareiro ha sido un tema central en las discusiones previas. Después de seis meses sin competir, Bareiro tiene oportunidades reales de regresar a la actividad, lo cual representa un cambio importante respecto de los primeros pronósticos iniciales.

Historia clínica de Bareiro

Lucas Bareiro fue operado el 1° de septiembre de una hernia de disco lumbar, y su regreso se proyectaba inicialmente para 2027. Sin embargo, su evolución clínica favorable le ha permitido considerar una participación más anticipada, sorprendiendo a propios y extraños.

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El largo parate de Bareiro comenzó con un desgarro que sufrió en la derrota ante Huracán, encuentro que eliminó a Boca del Apertura. En ese partido, lesionó el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo. Cuando se acercaba a completar la recuperación de esas lesiones, apareció el problema lumbar que requirió intervención quirúrgica.

Intervención y recuperación

Bareiro intentó superar las molestias iniciales con bloqueos y otros tratamientos conservadores, pero finalmente la cirugía fue necesaria. Su trayectoria previa incluye 12 titularidades y 973 minutos de juego, según Historia de Boca, lo que demuestra su importancia para el esquema táctico.

El debut de Bareiro fue el 24 de febrero, cuando anotó un doblete ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina. Si vuelve a ser citado en la próxima lista, también tendría su debut en este torneo como referencia reciente de su capacidad goleadora.

Efectos en la plantilla

El antecedente inmediato es el caso de Tomás Aranda, quien concentró ante Defensa y entró en el segundo tiempo, con Boca buscando el gol del título. Aranda se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 14 de abril y fue operado el 20.

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Aranda lleva casi siete meses desde su lesión, lo que evidencia los tiempos de recuperación prolongados en el equipo. Estos casos resaltan la necesidad de una gestión médica precisa para integrar a los jugadores lesionados sin poner en riesgo su salud a largo plazo.