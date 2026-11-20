El Club Atlético Boca Juniors consolida su localía en la final con casi 40 mil entradas vendidas, superando ampliamente al Atlético Mineiro en Barranquilla.

Casi 40 mil entradas ya están en manos de hinchas del Club Atlético Boca Juniors para la final de la Copa Sudamericana que se disputará en Barranquilla, Colombia. Esta cifra representa una diferencia abismal con respecto a las estimaciones para el Atlético Mineiro, cuyo máximo optimista ronda las 8.000 localidades. La disparidad en la asistencia confirmada transforma el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en una cancha con localía itinerante para el equipo argentino, que busca su primer título internacional en 18 años.

Distribución de entradas y capacidad del estadio

El escenario elegido cuenta con una capacidad total para 65.000 espectadores tras su reciente ampliación. La venta de entradas para el Club Atlético Boca Juniors comenzó en el sector Norte con un precio inicial de 90 dólares. Sin embargo, la presencia de los hinchas xeneizes se extiende también a las plateas de venta general, donde los costos oscilaban entre 180 y 250 dólares según la categoría específica. En teoría, estos sectores reúnen a público de ambos equipos, pero la realidad del mercado indica una dominación clara.

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Las estimaciones que circulan en Colombia señalan que hay un 30% de entrada asignada o adquirida para el Galo. Este porcentaje equivale a una localía itinerante para los de azul y oro, reforzando la narrativa de que la final ya tiene dueño en las tribunas. El contraste entre las multitudes argentinas y colombianas se palpita incluso antes de llegar al recinto deportivo.

Presencia masiva e identidad cultural en Barranquilla

La identificación del Club Atlético Boca Juniors con la ciudad caribeña no es casual. El vínculo histórico viene del equipo de Carlos Bianchi, con figuras como Córdoba, Serna y Bermúdez como referentes, y del talento de Juan Román Riquelme. Hoy, Álvaro Montero y Sebastián Villa renuevan esa identificación con la comunidad local. En la llegada del plantel al hotel Estelar Alto Prado, el miércoles por la noche, chicos de una escuela de fútbol local llamada Xeneize se sumaron a los cantos junto a sus entrenadores.

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Esta manifestación muestra que la barrada ya está en Barranquilla, jugando con aquella energía de las épocas doradas. La barra oficial de Boca canta sobre la melodía de Los Palmeras, una pertenencia que se nota incluso antes de llegar al estadio. En la puerta del Estelar Alto Prado, donde se aloja el equipo argentino, los medios se amontonan bajo las altas temperaturas y la humedad, pese a la demora del vuelo y al calor sofocante.

Cuando finalmente llegaron los jugadores, Leandro Paredes encabezó la salida del grupo. Dejaron sus mochilas y se acercaron a las vallas para firmar camisetas, sacarse fotos y devolver algo del cariño recibido. Esta interacción directa con la hinchada refuerza el ambiente de fiesta que caracteriza a la final, diferenciándose de la logística más compleja del rival brasileño.

Logística y costos del Atlético Mineiro

La situación logística y financiera del Atlético Mineiro ha sido significativamente más complicada. El club informó que intentó organizar vuelos especiales junto con la Municipalidad de Belo Horizonte, pero las condiciones del mercado aéreo limitaron sus opciones. Tampoco consiguió que las compañías habilitaran nuevos vuelos regulares de manera efectiva para transportar a su afición.

La venta de entradas para el equipo brasileño tuvo conflictos técnicos y de asignación. El sistema ofreció inicialmente 50 plazas y, al venderlas en menos de 24 horas, abrió otras 50. Además, se solicitaron pasajes y alojamiento acreditados, junto con ayuda para trasladar a 60 integrantes de las filas organizadas con sus instrumentos. Para esta última iniciativa, el club comunicó una inversión aproximada de 500 mil reales.

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Hubo compradores trasladados al sector Norte y ajustes en Sur para ampliar las laterales. No se ha anunciado un nuevo cupo exclusivo para Boca, aunque esa posibilidad sigue siendo parte de la expectativa de los directivos brasileños. La barrera financiera y logística ha frenado la llegada masiva de su hinchada, contrastando con la movilización argentina.

El viaje de los hinchas y el clima festivo

Del lado xeneize, las distancias se resuelven como se puede, sin impedimentos de ningún tipo para seguir al Club Atlético Boca Juniors. Pablo Barrionuevo, un hinchadode San Miguel, salió con la Honda que usa para trabajar de repartidor. Habló con el diario Olé y su historia llegó a Leandro Paredes, quien lo invitó al estadio. Otros viajan en auto, en micro o combinan vuelos y escalas, dedicando días y días para estar presentes.

Tres hinchas del Atlético Mineiro emprendieron una travesía de miles de kilómetros para acompañar al Galo. Atravesaron Brasil, se internaron en la Amazonia, enfrentaron los complicados caminos de la Transamazónica, cruzaron Venezuela y finalmente llegaron. Una aventura de casi tres semanas, con una camioneta convertida en casa rodante y las fronteras como parte del recorrido.

La final también se juega en esas rutas. Antes del traslado a Barranquilla, una ciudad ubicada a unas dos horas por carretera, la zona se tiñó de azul y oro durante los días previos. Desde sus playas, los simpatizantes palpitaron el partido y compartieron la ilusión con los medios argentinos. Para este jueves está previsto un traslado al Gran Malecón del Río en Barranquilla, con dos encuentros para reunir a los seguidores.