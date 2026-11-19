El plantel de Boca Jrs busca su primer título internacional con esta camiseta en la final ante Atlético Mineiro, con excepción del capitán Paredes y veteranos como Merentiel o Villafañe.

El equipo de Boca Jrs se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro con un desafío histórico y peculiar. Para la inmensa mayoría de los futbolistas actuales, este torneo representa la oportunidad de consagrarse por primera vez en un título continental, ya que ninguno de ellos ha ganado esta competición específica vistiendo la camiseta azul y oro.

Diferencia con la era de Carlos Bianchi

Esta situación contrasta marcadamente con las dinámicas de los ciclos exitosos dirigidos por Carlos Bianchi, donde el plantel contaba con jugadores que ya poseían la experiencia interna necesaria para levantar copas importantes con la camiseta del club. Aquella generación transmitió durante años el conocimiento profundo del camino hacia la gloria continental, creando un legado que marcó la historia del fútbol argentino. Hoy, esa herencia de veteranos no está disponible para el cuerpo técnico liderado por Eduardo Arruabarrena en esta definición de máxima exigencia.

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Experiencia externa y el capitán Paredes

Leonel Vanga Paredes se erige como la figura clave con mayor trayectoria en finales de alta presión, siendo el único en el actual plantel que posee un historial ganador asociado directamente a la camiseta de Boca Jrs en el ámbito internacional. Fue parte del equipo que ganó la Recopa Sudamericana en 2008, demostrando que conoce el sentimiento de celebrar con los hinchas xeneizes. Sin embargo, su contribución más relevante actualmente radica en su jerarquía mundial y su éxito con la Selección Argentina, donde logró ser campeón del mundo en Qatar 2022, levantar la Copa América en 2021 y 2024, y ganar la Finalissima frente a Italia.

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Casos de Merentiel y experiencias previas

Miguel Merentiel, conocido como La Bestia, aporta otra dimensión de experiencia continental al equipo, habiendo ganado la Copa Sudamericana en dos ocasiones con Defensa y Justicia durante la gestión de Hernán Crespo. También posee un palmarés internacional con el club mexicano Tigres, donde conquistó la Champions League de la CONCACAF en el ciclo 2019/20 y la Campeones Cup en 2018, sumando definiciones ganadas en otros contextos. Por su parte, Juan Manuel Villafañe, ganador de la Copa América 2021 con Argentina y la Sudamericana 2013 con Lanús, representa otra figura con experiencia ganadora, aunque su estado actual lo impide aportar desde el campo de juego en esta final específica.

Construcción de una nueva generación campeona

La ausencia de sobrevivientes de conquistas recientes con la camiseta de Boca Jrs obliga a este plantel a construir una nueva identidad ganadora desde cero, sin la guía de veteranos que hayan festejado la Sudamericana recientemente. Esta característica marca el presente del Xeneize, donde jugadores como Agustín Rossi, campeón con Nacional de Uruguay en 2018, o quienes ganaron títulos importantes en otras ligas, deben trasladar su conocimiento al contexto del club al que son hinchas. El objetivo es formar una generación capaz de transmitir a futuros compañeros lo que significa ser campeón internacional con la banda, mientras el Vasco busca imponer su ritmo para lograr la vuelta olímpica.