Boca Juniors celebró su décima novena corona internacional en Barranquilla. El equipo oficializó su estatus de rey de copas con pasacalles y camisetas especiales tras la victoria en la Sudamericana.

Boca Juniors consolidó su posición histórica en el fútbol sudamericano al obtener su décima novena corona continental durante la final de la Copa Sudamericana disputada en Barranquilla, Colombia. La victoria deportiva permitió al club de la Avenida Estudiantes reabrir una racha de sequía internacional que había perdurado durante 18 años, reafirmándose como la institución con mayor cantidad de trofeos continentales en la región.

La celebración oficial y el lema histórico

El jugador número 12 y la directiva impulsaron el mensaje "El que más copas ganó" como el eje central de la celebración posterior al triunfo deportivo. Este lema apareció destacado en las remeras especiales utilizadas por el plantel durante la partida final en Colombia, así como en las publicaciones oficiales de la institución en redes sociales. La web del club también difundió la imagen del equipo levantando el trofeo con inscripciones que reiteraban este título de majestad continental.

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Los aficionados y la prensa coincidieron en que la cifra de 19 copas superaba la barrera psicológica y estadística que mantenía al club en una senda de excelencia única. La celebración en Barranquilla fue el preludio de una serie de actos protocolares y festivos que se extenderían hasta la llegada a la Argentina y la presentación oficial en la sede local.

El viaje del trofeo y la figura de Alberto Paredes

Alberto Paredes asumió el rol simbólico de custodio del trofeo durante todo el trayecto de regreso desde Barranquilla. El capitán del equipo transportó la copa desde la final en Colombia hasta el interior del avión charter, para luego continuar con la custodia durante el traslado en micro hacia el país.

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Este recorrido simbólico culminaría con la exhibición oficial del trofeo en la Bombonera el miércoles posterior a los hechos. La presencia de Paredes como eje de esta misión reforzó su liderazgo dentro del vestuario y su conexión directa con la historia del club. La figura del actual capitán se proyecta como el nuevo referente en la sucesión histórica de capitanes que han liderado las conquistas continentales.

Desfiles en La Boca y Casa Amarilla

Al regreso del plantel, los alrededores del estadio La Bombonera y la sede de la Casa Amarilla se transformaron en el escenario de masivos pasacalles. Los hinchas se congregaron para agradecer al cuerpo técnico, a la comisión directiva y a los jugadores, utilizando consignas que mezclaban el agradecimiento con la afirmación de dominio regional.

En el frente del complejo, los aficionados ondearon banderas y carteles con frases como "Campeón Sudamericano" y "El movimiento popular más grande del mundo". La euforia popular extendió la celebración al barrio de La Boca, consolidando la conexión entre la institución y su base social más fiel. Los detalles finales de la presentación oficial en cancha aún estaban por definirse.

Proyección deportiva y el camino a seguir

La presidencia y el directorio de Boca Juniors solicitaron a la hinchada que disfrutara la conquista, pero enfatizaron la necesidad de volver al trabajo inmediato. El director técnico Diego Alonso reiteró posteriormente que el camino deportivo continúa y que quedan desafíos importantes por jugarse en el resto del año.

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El equipo planea reaparecer con las camisetas que usaron en Colombia antes de su próximo encuentro, previsto para las 21:00 horas. La directiva debe definir si la presentación oficial del trofeo se realizará antes o después del cotejo programado. Mantener viva la posibilidad de conquistar otro título sigue siendo la prioridad institucional tras este logro continental.