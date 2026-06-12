Boca enfrentará a Sarmiento en los 16avos de la Copa Argentina con el regreso de Arruabarrena

El Xeneize se medirá ante el Verde el próximo 16 de julio. Será el debut del Vasco en su segundo ciclo, con la misión de reencauzar al equipo y avanzar en el torneo.

Boca Juniors ya conoce su próximo rival en la Copa Argentina . El sorteo determinó que el Xeneize se enfrentará a Sarmiento de Junín en los 16avos de final, en un partido que marcará el regreso de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes.

El encuentro está programado para el 16 de julio, tres días antes de la final del Mundial 2026, y tanto la sede como el horario aún no se han confirmado. Este compromiso será el inicio del segundo ciclo del Vasco en el club, luego de su exitoso paso entre 2014 y 2016, cuando conquistó el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina 2015.

Ahora, Arruabarrena asume el desafío de reencauzar a un equipo que terminó el torneo local con altibajos y que busca recuperar protagonismo en todas las competencias. La Copa Argentina se ha convertido en una prioridad para Boca, ya que es una de las vías más directas para clasificar a la Copa Libertadores. Por eso, una eliminación temprana sería un duro golpe para el proyecto que recién comienza.

El mercado de pases también jugará un papel clave en la conformación del plantel. Se esperan varias incorporaciones y algunas salidas, entre ellas la de un jugador que ya rescindió su contrato. Si Boca supera a Sarmiento, en octavos de final podría enfrentar a Vélez Sarsfield, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, lo que añadiría un condimento especial por la historia del Mellizo en la institución. El partido ante Sarmiento no será sencillo.

El equipo de Facundo Sava viene de eliminar a Tristán Suárez con un gol agónico, y suele plantarse bien ante los grandes equipos. De hecho, los últimos nueve enfrentamientos entre Boca y Sarmiento registraron menos de dos goles, lo que anticipa un duelo cerrado.

Además, justo después del debut copero, Boca deberá afrontar la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Palestino, con la ida el 23 de julio en La Bombonera y la vuelta el 30 en Chile. Arruabarrena no tendrá margen para la relajación; cada partido será una final.

Con un semestre cargado, el debut ante Sarmiento aparece como la primera prueba de fuego para el Vasco, quien deberá demostrar que su regreso traerá los frutos esperados por la hinchada xeneize. El contexto del partido también está marcado por el desarrollo del Mundial 2026, que concentra la atención global. Boca sabe que deberá competir en un ambiente de máxima exigencia, con la necesidad de adaptarse rápidamente a las ideas de Arruabarrena.

El entrenador ya demostró en su primer ciclo que sabe cómo potenciar jugadores y armar equipos competitivos, pero esta vez el escenario es distinto: la presión es mayor y las expectativas están por las nubes. Los hinchas esperan ver un Boca protagonista, con un juego ofensivo y sólido, que pueda pelear tanto en el ámbito local como internacional. Sarmiento, por su parte, no será un rival sencillo.

El Verde de Junín ha demostrado en los últimos años que sabe cómo complicar a los grandes, especialmente en partidos de eliminación directa. Su entrenador Facundo Sava conoce bien el oficio y planteará un partido táctico, probablemente replegado y buscando contragolpes. Boca deberá estar preparado para un encuentro de alto voltaje, donde la paciencia y la efectividad serán claves. Si logra superar esta prueba, el camino en la Copa Argentina se abrirá con posibilidades de seguir avanzando.

Pero un tropiezo temprano podría generar dudas y cuestionamientos hacia el nuevo proyecto de Arruabarrena, algo que ni el club ni el técnico pueden permitirse en este momento. La seguidilla de partidos que se viene es exigente. Tras el duelo por Copa Argentina, Boca tendrá apenas unos días para preparar la serie ante Palestino. El equipo chileno no será un rival fácil, ya que cuenta con jugadores experimentados y un estilo de juego similar al de los equipos argentinos.

La llave de octavos de final de la Copa Libertadores será otro examen de fuego para Arruabarrena, quien deberá gestionar el plantel de la mejor manera para afrontar ambos frentes. La profundidad del plantel será puesta a prueba, y el mercado de pases será clave para reforzar las posiciones que lo requieran.

Con un semestre cargado de desafíos, el debut ante Sarmiento asoma como la primera prueba de fuego para Arruabarrena, no solo por la importancia del partido en sí, sino por lo que representa para el futuro inmediato del club





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