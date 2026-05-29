Boca en crisis: Universidad Católica golpea primero en La Bombonera con tanto de Montes

El conjunto xeneize perdió 1-0 como local ante la Universidad Católica por la Copa Libertadores. Clemente Montes anotó un golazo de tiro libre y dejó a Boca al borde de la eliminación, pues necesita marcar dos goles para seguir. En tanto, Platense se clasificó a octavos tras superar a Corinthians.

En un partido decisivo por la Copa Libertadores , Boca Juniors se encuentra en una situación crítica tras recibir un gol de tiro libre por parte de Clemente Montes de la Universidad Católica .

La jugada ocurrió en el estadio La Bombonera, donde el futbolista chileno ejecutó un disparo con efecto que impactó en el palo izquierdo del arquero Leandro Brey y terminó en el fondo de la red, dejando al guardameta sin reacción posible. Este tanto, que abrió el marcador 1-0, generó la celebración de los jugadores de la UCatólica frente a la hinchada xeneize, lo que derivó en insultos y una tarjeta amarilla para algún integrante del cuerpo técnico de Boca.

El entrenador, probablemente Sebastián Ubeda, revisó en su tablet la jugada para analizar el error defensivo, identificando un mal escalonamiento en la zona de marca. Con este resultado, Boca está obligado a ganar por dos goles de diferencia si quiere avanzar a la siguiente fase, pues un empate no le alcanza. Por su parte, la Universidad Católica se consolida como líder del grupo gracias a este triunfo parcial.

En otro encuentro del mismo torneo, Platense logró una clasificación histórica a octavos de final tras vencer a Corinthians, dibujando una noche mágica en Brasil





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