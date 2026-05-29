Boca eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos

El 'Xeneize' cayó de local ante Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos. El equipo dependía de sí mismo pero perdió por la mínima de local ante el conjunto chileno y pasa a la Copa Sudamericana.

Boca cayó de local ante Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos . El 'Xeneize' dependía de sí mismo pero perdió por la mínima de local ante el conjunto chileno y pasa a la Copa Sudamericana .

Se juega el semestre completo en una auténtica final internacional. Este jueves, a partir de las 21:30, el Xeneize recibirá a. El equipo de la Ribera no tiene margen de error: necesita imperiosamente sumar de a tres para meterse en los octavos de final, ya que cualquier otro resultado decretará su eliminación temprana del máximo certamen continental





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