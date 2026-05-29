Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Boca eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos

Copa Libertadores News

Boca eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos
BocaUniversidad CatólicaCopa Libertadores
📆5/29/2026 3:12 AM
📰minutounocom
18 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 28% · Publisher: 71%

El 'Xeneize' cayó de local ante Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos. El equipo dependía de sí mismo pero perdió por la mínima de local ante el conjunto chileno y pasa a la Copa Sudamericana.

Boca cayó de local ante Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos . El 'Xeneize' dependía de sí mismo pero perdió por la mínima de local ante el conjunto chileno y pasa a la Copa Sudamericana .

Se juega el semestre completo en una auténtica final internacional. Este jueves, a partir de las 21:30, el Xeneize recibirá a. El equipo de la Ribera no tiene margen de error: necesita imperiosamente sumar de a tres para meterse en los octavos de final, ya que cualquier otro resultado decretará su eliminación temprana del máximo certamen continental

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

minutounocom /  🏆 7. in AR

Boca Universidad Católica Copa Libertadores Fase De Grupos Copa Sudamericana

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Boca se juega la clasificación a los octavos de final de la Copa LibertadoresBoca se juega la clasificación a los octavos de final de la Copa LibertadoresBoca Juniors se enfrenta a Universidad Católica en la Copa Libertadores, con siete puntos en el Grupo D y una victoria como objetivo para seguir en la competición.
Read more »

Copa Libertadores: Cuatro argentinos a octavos y Boca define su suerteCopa Libertadores: Cuatro argentinos a octavos y Boca define su suerteEstudiantes, Lanús, Rosario Central y Platense avanzaron a octavos de final de la Copa Libertadores, mientras Boca busca su clasificación. Se detallan los cambios reglamentarios y el formato del torneo.
Read more »

Qué necesita Boca contra Católica para clasificar a octavos de la Copa LibertadoresQué necesita Boca contra Católica para clasificar a octavos de la Copa LibertadoresEl Xeneize todavía depende de sí mismo para meterse en la siguiente instancia, aunque deberá ganarle sí o sí a los chilenos en La Bombonera. Si no es así, caerá a la Sudamericana.
Read more »

Boca vs. U. Católica, por la Copa Libertadores: hora, cómo ver y probables formacionesBoca vs. U. Católica, por la Copa Libertadores: hora, cómo ver y probables formacionesEl Xeneize se juega la vida: tiene que ganar para clasificar a los octavos de final o sino quedará eliminado en fase de grupos. Mirá todos los detalles de este encuentro decisivo.
Read more »



Render Time: 2026-05-29 06:13:25