Leonardo Ponzio define la alineación para jugar en el Estadio Monumental. Con bajas importantes por lesiones y sanciones, el equipo busca sumar puntos clave.

El equipo de Leonardo Ponzio se prepara para un desafío crucial en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, donde la convocatoria presenta varias novedades significativas para el plantel. Tras analizar la planilla oficial fijada en el vestuario visitante, se confirman ausencias de última hora que obligan al técnico a reestructurar la formación titular con urgencia.

Lesiones limitan el regreso de Montiel y Acuña

Marcos Acuña abandonó el campo de juego minutos antes del último entrenamiento debido a una molestia en el aductor derecho, quedando fuera de la lista de convocados para el partido. Por su parte, Gonzalo Montiel, a quien se esperaba ver en la cancha, padeció un traumatismo en el tobillo derecho como consecuencia de un choque directo con el arquero Nahuel Losada durante las sesiones previas.

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Ponzio prioriza la seguridad de sus figuras

A pesar de que ambos jugadores lograron completar las dos últimas prácticas de la semana junto al resto del grupo, la dirección técnica del León decidió no arriesgar su disponibilidad física. La medida busca preservar la integridad de las piezas clave, asignando a Montiel y Acuña una ubicación en el banco de suplentes para el encuentro.

Nuevos titulares y ajuste por sanción

El equipo de Leonardo Ponzio debe adaptarse a la ausencia de figuras clave con la incorporación de otros nombres en la lista. Francisco Ortega, quien reemplazó al Huevo en la cancha y demostró una capacidad de respuesta inmediata, mantiene su lugar en elonce inicial. Además, tras cumplir la suspensión de tres jornadas impuesta por el Tribunal de Disciplina debido a la tarjeta roja en la Bombonera, un jugador clave regresa a la disposición técnica.

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El once probable y el desafío del goleador

La formación titular para el duelo en Alta Córdoba incluye a Tobías Andrada en el arco, con una defensa que reúne a Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Santiago Beltrán. En el mediocampo, el equipo contará con la experiencia de Thiago Almada, quien ha sido el goleador de River en lo que va del 2026, aunque su rendimiento ha sido irregular.

Estrategia ofensiva y respaldo táctico

El ataque liderado por Ángel Correa y Sebastián Driussi tendrá que explotar las debilidades rivales bajo la presión del público local. Con la llegada de Francisco Ortega al puesto de defensa, y el retorno de Santiago Beltrán tras la suspensión, la estrategia de Leonardo Ponzio se centra en la solidez estructural para garantizar los tres puntos en el Estadio Monumental.