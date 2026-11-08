Boca campeón del torneo anual con gol de Valencia a los 95 minutos

Boca se coronó campeón del torneo anual con Rodolfo Arruabarrena como entrenador, tras una regularidad que incluyó solo una derrota en sus últimos 27 partidos entre ambos campeonatos.

Boca Juniors se consagró campeón del torneo anual del fútbol argentino después de vencer a Defensa y Justicia, con el gol decisivo de Valencia convertido recién a los 95 minutos. El festejo fue intenso porque el tanto llegó cuando el equipo ya casi no tenía fuerzas ni aliento para seguir.

El título llega tras una campaña de regularidad que el propio torneo refleja en los números: Boca sumó 30 puntos en el Apertura y 33 en el Clausura. El conjunto que dirige Rodolfo Arruabarrena se impuso a Independiente sobre la hora y superó con autoridad a River en el camino hacia la corona.

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Cómo fue la regularidad de Boca en el torneo

Boca no perdió desde la cuarta fecha del Apertura, cuando cayó ante Vélez, después de haber perdido con Estudiantes en la segunda fecha. En el Clausura, el equipo cayó en su debut contra Riestra y, a partir de esa derrota, encadenó ocho triunfos y seis empates.

Con esos resultados, Boca sufrió una sola derrota en los últimos 27 partidos si se suman los dos campeonatos del año. Esa racha explica por qué el equipo llegó a la última fecha con la tabla anual asegurada y con margen para pensar en objetivos mayores.

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El partido decisivo se resolvió en el tramo final, cuando Valencia conectó el zapatazo que el equipo buscaba. Del otro lado, Defensa y Justicia realizó una actuación muy digna y le complicó la tarea a Boca durante buena parte del encuentro.

El rol de Rodolfo Arruabarrena y los refuerzos

Rodolfo Arruabarrena no sumó muchos más puntos que su antecesor, Claudio Ubeda, pero su paso por la conducción cambió de manera notable la imagen del equipo. Además, el entrenador logró avances en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana durante su gestión.

Arruabarrena encontró rápidamente una formación base. En la segunda fecha, Boca alineó a Montero; Braida, Di Lollo, Pellegrino y Blanco; Delgado, Paredes, Ascacibar y Aranda; Flores y Merentiel. Casi el mismo once volvió a salir en el último partido del torneo.

Los refuerzos Alvaro Montero, Leandro Lozano y Valencia tuvieron un rendimiento destacado. También aportaron los jóvenes Tomás Aranda, que debió salir por lesión, Leonel Flores y Facundo Herrera, promovidos desde las divisiones inferiores.

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Jugadores clave y próximos desafíos para Boca

Leandro Paredes fue señalado como un crack indiscutido y un líder positivo dentro del plantel. Los jugadores que más partidos disputaron fueron Lautaro Blanco con 28, Milton Delgado con 28 y Miguel Angel Merentiel con 27.

Boca ya tiene asegurados los dos superclásicos del año, la tabla anual y la clasificación a la Copa Libertadores. Aun así, el equipo busca sumar el torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, objetivos que sus hinchas también reclamaron durante el festejo.