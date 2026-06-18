Boca cambia su estrategia y pone los seis millones de dólares en la mesa para Villa

La dirigencia del Xeneize decidió cambiar su postura y ofrecer los seis millones de dólares fijados en la cláusula para la contratación de Villa. La operación se encuentra en un punto de inflexión y la respuesta de Independiente Rivadavia será crucial para determinar el futuro del jugador.

Después de una primera oferta de cuatro millones de dólares más futbolistas, que no prosperó, la dirigencia decidió poner sobre la mesa los seis millones que figuran en la cláusula y ahora espera una respuesta definitiva de Independiente Rivadavia .

La postura es terminante: hasta acá llegó Boca. No habrá una nueva propuesta ni una mejora de las condiciones. La diferencia principal apareció desde el inicio. Mientras Boca buscó construir una operación con dinero y jugadores, Independiente Rivadavia dejó en claro que no está interesado en recibir futbolistas como parte de pago.

Ante ese escenario, Boca cambió la estrategia por el extremo y decidió atacar directamente con el monto fijado en la cláusula. Arruabarrena habló con Juan Román Riquelme y le realizó un pedido. El entrenador pretende evitar que haya novelas con cualquiera de los refuerzos y que las negociaciones se extiendan durante semanas en este mercado. En ese contexto, Boca parece estar cambiando su forma de negociar.

Pasó de desgastar y estirar la oferta a acelerar a fondo. Tras una primera propuesta que incluía dinero y futbolistas, el Xeneize decidió ir directamente por los seis millones de dólares de la cláusula para intentar destrabar la operación y obtener una respuesta definitiva. Si hay algo que no genera dudas es lo que Villa puede darle al equipo dentro de la cancha.

Román lo elogió públicamente más de una vez, al punto de considerarlo entre los mejores futbolistas del país. Los números también respaldan esa mirada: en su primer ciclo con la azul y oro disputó 172 partidos, convirtió 29 goles, dio 33 asistencias y levantó siete títulos. El colombiano mantiene un juicio contra Boca por despido indirecto, diferencias salariales y daños, con un reclamo que supera los 236 millones de pesos y los dos millones de dólares.

Por ahora, la decisión quedó del otro lado. Boca hizo su movimiento más fuerte, puso los seis millones de dólares sobre la mesa y espera una respuesta. La postura es inamovible: no habrá una oferta superadora. El cuatro que busca Boca tras borrar a Weigandt y Barinaga del plantel





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