Boca busca romper racha negativa ante River en el Superclásico

Tras golear en Libertadores, Boca Juniors se prepara para enfrentar a River Plate con una racha adversa de doce partidos ante equipos grandes, de los cuales solo ganó uno. La estadística se agrava desde 2019, con solo 11 triunfos en 49 clásicos.

Boca Juniors se encuentra en un momento crucial de su temporada, con la mira puesta en el próximo Superclásico contra River Plate , un duelo que siempre genera máxima expectación y que pondrá a prueba la racha del Xeneize frente a los equipos denominados grandes. Esta contienda llega tras una contundente victoria por 3-0 sobre Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores, un resultado que infunde confianza en el plantel azul y oro de cara a los desafíos venideros.

Sin embargo, el historial reciente contra sus rivales directos presenta un panorama sombrío que Boca busca desesperadamente revertir en el estadio Monumental. La estadística es contundente y alarmante para los hinchas de Boca: de los últimos doce encuentros disputados contra los denominados equipos grandes del fútbol argentino, solo han logrado una victoria. De estos doce partidos, ocho se jugaron en su propio fortín, La Bombonera, y los restantes cuatro como visitantes. La única alegría en este lapso, como local, fue un triunfo ante River Plate en el Torneo Clausura 2025, con anotaciones de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Las derrotas han sido recurrentes, sufriendo reveses ante Racing y River en dos ocasiones fuera de casa, y ante Independiente como local en mayo de 2025. Los empates, que ofrecen un punto pero no la victoria deseada, se repartieron ante Racing y el Rojo en dos oportunidades cada uno, además de un empate frente a San Lorenzo, todos estos encuentros disputados en el Estadio Alberto J. Armando. Esta racha negativa se profundiza y adquiere tintes aún más preocupantes si se extiende el análisis a los clásicos jugados desde 2019, año en que Juan Román Riquelme asumió su rol como vicepresidente de la institución. El balance en este período es desalentador, con un total de 49 clásicos disputados y tan solo 11 victorias. Esta estadística se agrava al considerar las eliminaciones en campeonatos clave, como la sucedida contra Independiente en el Apertura y contra Racing en el Clausura 2025, así como las finales de ciclos importantes, como la que marcó el final de la era de Fernando Gago como entrenador, precisamente en el Monumental. La próxima edición del Superclásico no es solo un partido más, sino una oportunidad crucial para cambiar el rumbo de esta preocupante tendencia y demostrar que Boca Juniors puede competir y triunfar ante sus adversarios históricos, recuperando la mística y la contundencia que lo caracterizan





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