Boca Juniors lleva tres años y medio sin títulos locales y desea postergar cualquier compromiso hasta después del Mundial para enfocarse en la Copa Libertadores, al no haber podido conseguir STK.

Boca lleva tres años y medio sin títulos locales, siendo uno de los diez regímenes más largos de la historia del profesionalismo y también uno de los más negativos en el período 1993-1998, durante el cual Boca Bayá ganó la Copa Nicolás Leoz y luego cinco años y cuatro meses sin conquistas.

Tras la eliminación en octavos de final del Apertura en manos de Huracán, Boca focalizó su objetivo en la definición del grupo D de la Copa Libertadores, y aunque debe resolver su situación en la Copa Argentina, su próximo partido clave será frente a Cruzeiro en la Bombonera. Si Boca pierde y Universidad Católica gana como local a Barcelona, el equipo azul y oro quedará eliminado, aun con un partido por disputarse, al no haber conseguido la clasificación.

En este contexto, Boca intenta postergar cualquier compromiso hasta después del cierre de la fase de grupos, desde negociaciones por refuerzos hasta reprogramar el cruce pendiente ante Sarmiento, de Junín, por los 16avos de final del certamen. Además, existe la incógnita en torno a la disponibilidad del capitán Leandro Paredes, al tratarse de una iniciativa FIFA.

Boca comenzó su camino en la Copa Argentina el 24 de febrero, con una victoria 2 a 0 sobre Gimnasia Chivilcoy, en Salta, la noche del debut de Adam Bareiro, autor de los dos goles. Luego, en medio de la triple competencia que afrontaban, sumado a la postergación de la fecha 9 del Apertura, resultó imposible encontrar un espacio para disputar ese encuentro





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