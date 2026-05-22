Boca bajo presión en la Copa Libertadores: obligados a ganar contra Católica y clasificar a octavos

Boca deberá obtener una victoria para clasificar a octavos en la Copa Libertadores. El equipo de Claudio Ubeda recibe a Universidad Católica el jueves en busca de la clasificación a los siguientes niveles del torneo continental.

Boca está obligado a ganar para seguir en la Copa Libertadores: Católica venció a Barcelona y lo dejó sin margen de error El Xeneize recibirá a los chilenos el próximo jueves: un triunfo lo clasificará a octavos; si empata o pierde, quedará eliminado en la fase de grupos por primera vez desde 1994.

El festejo del goleador enmascarado: el argentino Fernando Zampedri celebra uno de los dos tantos con los que Universidad Católica derrotó a Barcelona, de Ecuador; el triunfo chileno dejó a Boca bajo presión en la Copa Libertadores. Luego del triunfo de Universidad Católica frente a Barcelona, de Guayaquil, el equipo de Claudio Ubeda. Ese partido decisivo se jugará el jueves 28 de mayo, a las 21.30, en la Bombonera...





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Libertadores Boca Juniors Universidad Católica Barcelona Goleador Tiempo Y Lugar Categoría Y Clasificación Previamente Formato Y Clasificación Previo Clasificación Actual

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Boca Juniors vs Cruzeiro: Partido Torcido por Copa Libertadores en BomboneraDurante el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Cruzeiro, en la Bombonera, el ambiente estuvo en tensión por momentos. Al principio, el apoyo de Boca fue coherente y positivo, con cánticos y aplausos hacia Cruzeiro. Sin embargo, sobre el cuarto de hora de juego, se produjo un enfado general por un penalti no marcado a favor de Cruzeiro. Boca se quedó dormida, y Cruzeiro logró igualar el partido. Finalmente, el публикаo exigió penaltis en los minutos finales, y Boca busca una victoria en el partido definitivo para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Read more »

Qué dijo Claudio Úbeda tras empate de Boca ante Cruzeiro por la Copa LibertadoresEl entrenador del Xeneize se refirió a las jugadas del gol anulado y de la última que reclamron penal. Además analizó el próximo partido que definirá el futuro del club en el certamen.

Read more »

Los puntajes de Boca vs. Cruzeiro, por Copa LibertadoresCon un Brey salvador y Paredes en un gran nivel, el Xeneize no pudo pasar del empate ante los brasileños en una noche con varias decisiones polémicas del venezolano Valenzuela.

Read more »

Boca survives controversial Copa Libertadores match with CruzeiroBoca Juniors and Cruzeiro's 1-1 Copa Libertadores draw includes controversy over the VAR and a difficult position for the Argentine side to try to secure their spot in the knockout stages, which could go down to the final day.

Read more »