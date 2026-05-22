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Boca bajo presión en la Copa Libertadores: obligados a ganar contra Católica y clasificar a octavos

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Boca bajo presión en la Copa Libertadores: obligados a ganar contra Católica y clasificar a octavos
Copa LibertadoresBoca JuniorsUniversidad Católica
📆5/22/2026 3:27 AM
📰LANACION
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Boca deberá obtener una victoria para clasificar a octavos en la Copa Libertadores. El equipo de Claudio Ubeda recibe a Universidad Católica el jueves en busca de la clasificación a los siguientes niveles del torneo continental.

Boca está obligado a ganar para seguir en la Copa Libertadores: Católica venció a Barcelona y lo dejó sin margen de error El Xeneize recibirá a los chilenos el próximo jueves: un triunfo lo clasificará a octavos; si empata o pierde, quedará eliminado en la fase de grupos por primera vez desde 1994.

El festejo del goleador enmascarado: el argentino Fernando Zampedri celebra uno de los dos tantos con los que Universidad Católica derrotó a Barcelona, de Ecuador; el triunfo chileno dejó a Boca bajo presión en la Copa Libertadores. Luego del triunfo de Universidad Católica frente a Barcelona, de Guayaquil, el equipo de Claudio Ubeda. Ese partido decisivo se jugará el jueves 28 de mayo, a las 21.30, en la Bombonera...

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