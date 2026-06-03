Boca analiza la posibilidad de repatriar a Sebastián Villa

El jugador evalúa distintas opciones para definir su futuro y Boca analiza seriamente la posibilidad de repatriar a un futbolista que supo ser una pieza clave durante varios años. Hay dos instituciones que siguen atentamente la situación y podrían transformarse en competidores directos de Boca en caso de que las conversaciones avancen.

Aunque aún no hay negociaciones formales, ya hubo contactos preliminares y el jugador analiza distintas opciones para definir su futuro. Ya comenzó a generar movimientos importantes de cara al segundo semestre.

Mientras la dirigencia trabaja en la elección de un nuevo entrenador, también avanza en la planificación del mercado de pases. En ese contexto, un nombre que parecía descartado hace algunos meses volvió a instalarse con fuerza en los pasillos de La Bombonera: Por el momento no existe una oferta formal ni negociaciones avanzadas, aunque el simple contacto refleja que el Xeneize analiza seriamente la posibilidad de repatriar a un futbolista que supo ser una pieza clave durante varios años y que conquistó siete títulos con la camiseta azul y oro.

La intención inicial fue conocer la predisposición del jugador y de su entorno frente a una eventual propuesta. Del lado de Villa también existen cuestiones importantes por resolver. El atacante evalúa diferentes escenarios para continuar su carrera y uno de los factores que tendrá mayor peso en su decisión será el aspecto económico. Su prioridad pasa por firmar un contrato importante, ya sea en Argentina o en el exterior.

Hay dos instituciones que siguen atentamente la situación y que podrían transformarse en competidores directos de Boca en caso de que las conversaciones avancen. Aunque todavía no trascendieron públicamente los nombres de esos clubes, el interés existe y podría influir en el desenlace de una negociación que recién comienza a tomar forma. Fijó una cláusula de salida cercana a los seis millones de dólares, aunque distintas fuentes consideran que el monto podría ser revisado durante una negociación.

El contrato del cafetero finaliza en diciembre y además existe el antecedente de una promesa de transferencia que no se concretó durante el mercado anterior, situación que podría facilitar eventuales conversaciones. La particular relación entre Boca y Sebastián Villa, dos caminos que ¿se vuelven a unir? El posible regreso del colombiano representa un escenario completamente diferente al que existía en 2023, cuando su salida de Boca estuvo marcada por conflictos judiciales y tensiones deportivas.

Tras ser condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género, el delantero quedó apartado del plantel profesional y terminó abandonando la institución en medio de una fuerte controversia. Posteriormente continuó su carrera en el fútbol búlgaro antes de arribar a Independiente Rivadavia, donde logró recuperar protagonismo y continuidad. En Mendoza encontró estabilidad futbolística y construyó estadísticas destacadas.

Durante su etapa en el club disputó además, formó parte del plantel que conquistó la Copa Argentina 2025, uno de los hitos más importantes de la historia de la institución. Después de varios cruces y momentos de tensión, las posiciones parecen haberse acercado. De hecho, recientemente el propio futbolista dejó una frase que alimentó las especulaciones sobre una posible vuelta





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